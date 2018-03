Los violentos separatistas cortan las vías principales de Barcelona y la AP-7

En Figueras, los autodenominados Comités de Defensa de la República -CDR-, han cortado la AP-7, una de las principales vía de circulación para viajar a Francia, mientras en Barcelona cortan la Diagonal y Meridiana. El tráfico se ha restablecido en Barcelona, mientras en Figueras tienen intención de mantener el corte 24 horas.

Los radicales pretenden colapsar así Cataluña ejecutando una hoja de ruta que ya tenían previamente diseñada para esta Semana Santa. Las actuaciones violentas pasan también por intimidar a turistas y comerciantes en Barcelona, a éstos últimos se les obliga a usar la lengua catalana bajo la amenaza.

La violencia entre los separatistas prosigue así, sin que Mossos o Policía local de Barcelona hayan impedido por ahora estos cortes. Ayer lo hicieron en la AP-2, a la altura de Alcarrás, generando fuertes retenciones en la zona en plena Semana Santa. No obstante, se trata de una acción coordinada y preparada de antemano ya que aseguran que los cortes de este Martes Santo podrían llegar a ser de 24 horas.

En un principio, la hoja de ruta separatista pasa por cortar varias carreteras durante esta Semana Santa. El Túnel del Cadí, en la Cerdaña, localizado muy cerca de la frontera con Francia, será objetivo el próximo domingo, golpeando la operación salida de tráfico.

Una hora de cortes en Barcelona, mientras que en la AP-7 amenazan con permanecer 24 horas

En Barcelona, han cortado la Avenida Diagonal, que atraviesa longitudinalmente la ciudad. Se trata de una de las principales vías de transporte, ya que por ella circula el tranvía y vehículos. Cortar esta calle en ambos sentidos colapsa Barcelona, ya que el tráfico se desvía a otras calles con una considerable menor longitud. Hasta ahora, la policía local, controlada por Ada Colau, ni los Mossos han decidido actuar, limitándose a desviar el tráfico.

La Meridiana de Barcelona da entrada a toda la zona del Vallés, la más transitada diariamente de Cataluña, ya que se accede a través de la C-58, ya de por sí colapsada en horas punta. Por esta vía entran cerca de 100.000 vehículos diarios a la Ciudad Condal, una mínima retención colapsa así el oeste, que a su vez da acceso a las Rondas y otras vías de alta capacidad. Con estas dos vías cortadas, Barcelona se convierte en una ratonera para los conductores.

Casi una hora después de los cortes se ha restablecido el tráfico. En la Diagonal, unas treinta personas han cortado el tráfico a su paso por la zona alta de la ciudad en ambos sentidos y, una hora después, los independentistas han decidido dar por finalizada su actuación de protesta y en demanda de la libertad de los políticos y líderes independentistas presos. En el caso de la Meridiana, el corte de tráfico se ha producido también en ambos sentidos a su paso por Fabra i Puig y, alrededor de una hora después de comenzar, se ha podido reabrir el tráfico sin que se hayan producido incidentes.

1.000 conductores atrapados en la AP-7

Según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), el corte de la autopista ha comenzado a las 06:34 horas de esta mañana y ha atrapado en la autopista a unos 1.000 vehículos. Con el fin de evitar que más conductores se queden atascados en la autopista, el SCT desvía el tráfico que va en sentido sur por la salida 2 de La Junquera y el que va en sentido norte por la salida 4 de Figueres.

La violenta hoja de ruta se traslada a viandantes, turistas y comerciantes de Barcelona

No obstante, no son los únicos actos violentos que preparan estos CDR. La violencia, en forma de amenazas y coacciones, se trasladará a pie de calle. La revolución de las sonrisas, ahora denominada “primavera catalana”, ha dado directrices para realizar “acciones de respuesta continuada”. Algunas de ellas evocan a otras épocas, por lo que podría tratarse de un ‘fake’. No obstante, ningún CDR ha desmentido esta escalada de violencia.

El CDR de Gràcia ha instado a entrar en “grupos de 3-6 personas en los hoteles del centro de la ciudad (…) intimidar a los turistas para que se posicionen al lado de nuestra república”. Asimismo y en grupos de “2-3 personas entrar en los negocios del barrio”. En caso de que un comerciante “se nos enfrente, deberemos intimidarle (…) si es necesario le agrediremos en puntos no vitales del cuerpo”.

“Por la calle, acercarnos a los familiares y gente que pasee (…) fijarnos si hablan castellano (…) invitarles a que dejen de hablar castellano para hablar catalán (…) forzarlos y si es necesario seguirlos hasta su domicilio (…) respetar a los niños pequeños pero si no obedecen también se les deberá forzar a que dejen de hablar castellano”, apunta esta hoja de ruta violenta y viral.

“Formar piquetes informativos en las empresas, recurriendo al escrache a ejecutivos, “intimidándolos sin miedo”, apunta después. El papel de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana será el de asesorar y pagar. Todo ello, mientras medios afines al separatismo aseguran que se trata de un movimiento pacífico, alejado de toda violencia.