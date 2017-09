“BBVA se encuentra en un buen nivel para tomar posiciones”

Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, analiza la situación de BBVA en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.

Doblado ha comenzado se análisis explicando que “el BBVA nosotros hemos tenido en cartera al banco. Vamos mostrando a la gente desde un punto de vista técnico cómo vamos trabajando la tendencia, y BBVA ha bajado su primer soporte horizontal. Por primera vez en meses tenemos un stop tendencial cerca en meses. A mí me parece que es un buen nivel para tomar posiciones en BBVA si el mercado no rompe los mínimos”.

Acciona

“Acciona no me desagrada, tiene que romper el 74 para consolidar la recuperación, pero hace un par de semanas hemos elevado nuestra recomendación y es una de las acciones españolas en las que creemos que se ha producido un suelo a corto plazo. La zona de 70 euros podría ser un stop eventual”.

Por último, en cuanto a Abertis, Carlos Doblado apuntaba que “hay un soporte fuerte de tipo corporativo, entiendo que no parece que vaya a ganar mucho pero tampoco hay casi nada que perder, yo tengo la posición en mi cartera y no la he tocado. Hemos visto una corrección adicional en Europa, mientras Abertis ha seguido fuerte”.