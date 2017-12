BBVA, ¿tras Bankia?

BBVA se quedó fuera de la puja de Banco Popular, pero las últimas operaciones apuntan a una gran compra en España, concretamente a Bankia.

PUBLICIDAD

BBVA ha realizado dos importantes operaciones en las últimas fechas. En concreto ha vendido la filial de Chile por 1.850 millones, aunque la plusvalía es muy inferior, y ha adjudicado el 80% de su cartera del ladrillo a Cerberus por 4.000 millones, un fuerte descuento del 60%. La operación de Chile aún está pendiente del visto bueno de los reguladores.

Estos ingresos se deben a una operación de saneamiento o bien para el retiro de Francisco González, presidente de BBVA, al que le queda como máximo año y medio, según los estatutos del banco, o bien a una gran operación financiera, concretamente Bankia, presidida por José Ignacio Goirigolzarri. Las últimas ventas, según el propio banco, son totalmente necesarias para la estrategia de la entidad en los próximos meses, justo antes de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, muestre su candidatura formal para ocupar la vicepresidencia del BCE.

Este 2017 expira el plazo para levantar las restricciones sobre Bankia, que no puede competir de igual a igual con la gran banca por la imposición de Bruselas. La operación se llevaría a cabo en los próximos meses, por lo que no se descarta que sea la última maniobra de De Guindos como ministro. De hecho, llama la atención que BBVA haya mantenido su cartera tóxica durante cinco años y sea ahora cuando se desprende de ella. Según la propia entidad, la operación de Chile y la de su inmobiliaria no están vinculadas.

PUBLICIDAD

“No descarto que haya operaciones físicas, porque esta posición en el mundo virtual nos da un posicionamiento como competidor. El mundo digital por naturaleza es de unos pocos, es de grandes plataformas, un mundo de escalas y, además, es global. Por lo tanto, va a ser muy difícil para competidores locales dar un servicio de ese calibre”, afirmaba Francisco González hace solo un año en el diario Mercurio de Chile. “Entre dos y cuatro años más, nosotros deberíamos tener una capacidad de negociación suficiente para provocar alguna operación física. Pero es una consecuencia natural de la evolución del banco”, aseguró.

El consejero delegado, José Sevilla, ha asegurado que Bankia trabaja para realizar la desinversión en activos inmobiliarios, por un total de 3.150 millones de euros en inmuebles y otros 1.000 millones en préstamos a promotores morosos, a los que hay que sumar los de BMN, para alcanzar los 6.600 millones de euros.

En la misma línea se ha mostrado Mediobanca Securities, a través de un análisis firmado en Londres. A juicio de Andrea Filtri, BBVA está haciendo todo lo necesario para comprar Bankia, y llega a asegurar que la entidad presidida por Francisco González pagará un 30%, valorando la entidad financiera en unos 15.000 millones de euros. Bankia y BMN costaron a los contribuyentes cerca de 23.000 millones de euros, de los que solo se ha recuperado una mínima parte. Asimismo, es la única entidad financiera rescatada con capacidad para devolver el dinero.