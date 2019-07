El Banco Santander estudiará cobrar por cuentas no operativas si bajan más los tipos

«Las que no sean operativas». «Las que no tengan movimientos habrá que ver que hacer con ellas». «Las operativas serán gratuitas», ha dicho Álvarez, que, no obstante, ha asegurado que el banco no ha pensado en la posibilidad de cobrar a los clientes por tener cuentas.

En la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del año, Álvarez ha sido preguntado por los analistas por la posibilidad de que el BCE recorte de nuevo los tipos de interés en los próximos meses, y si eso puede tener un cargo para los clientes.

En este sentido, ha explicado que eso ya está pasando entre los clientes corporativos y empresas.