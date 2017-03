Ya ha pasado un mes desde la fecha en que todas las entidades financieras tuvieron que poner en marcha el procedimiento de reclamación extrajudicial de la devolución de las cláusulas suelo elaborado, curiosamente por el exbanquero Luis de Guindos, que desde 2011 ejerce como minsitro de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy.

Ya ha pasado un mes desde la fecha en que todas las entidades financieras tuvieron que poner en marcha, obligados por la norma, el procedimiento para que los consumidores pudieran reclamar la devolución de las cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula suelo. La Organización de Consumirores y Usuaruos (OCU) afirma que las entidades no tienen más alternativa que acatar el Real Decreto, aunque no siempre de buena gana: algunas apuraron hasta el último momento, otras entidades ofrecen poca información sobre el proceso, de forma poco visible y difícil de localizar, lo que ya ponía de manifiesto el poco interés por facilitar el procedimiento a los consumidores.

Y esto se ha demostrado aún más claramente en este mes: “podemos afirmar en bastantes casos las entidades ponen trabas o directamente incumplen la norma”, aseguran desde la OCU.

Las irregularidades detectadas

1.- No informan bien. La OCU asegura que ha comprobado que la banca no cumplen con la obligación de remitir una comunicación al consumidor con el cálculo desglosado de las cantidades a devolver: esto reduce la capacidad de negociación del consumidor, impidiéndole verificar si las cantidades son correctas.

2.- Algunos consumidores están recibiendo ingresos directamente en sus cuentas. Y también reciben cargos en concepto de “amortización anticipada del préstamo”, y sin embargo no han sido informados previamente e ignoran la procedencia de ingresos, cargos y ajustes, recalcan desde esta organización de consumidores.

3.- Otros están recibiendo una oferta económica de forma telefónica o personal, sin que se facilite documentación. Además, el consumidor es “presionado” para aceptarla, sin darle tiempo a analizar, comprobar o comparar los importes

4.- También se reciben ofertas por escrito, pero en las que no se desglosan detalladamente los importes a devolver.

5. “Entre los socios que han acudido a OCU con su documentación no hemos encontrado ningún caso en el que junto al cálculo de la cantidad que se le debe devolver le hayan dado el cuadro de amortización del préstamo con cláusula suelo y el que hubiera correspondido si ésta no se hubiera aplicado. Este es un documento imprescindible, pues permite verificar si los cálculos son correctos”, advierten desde la OCU.

6.- La banca no aceptan reclamaciones por el formato. Algunas entidades se niegan a aceptar reclamaciones a través de formularios o escritos de reclamación diferentes a los aportados por la entidad. Sin embargo, la norma no prevé ni impone la utilización de un formulario concreto.

7.- Rechazan las reclamaciones de quienes han acudido a la justicia. Algunas entidades están rechazando las solicitudes de los consumidores que ya han iniciado una reclamación judicial, cuando el Real Decreto-Ley establece la posibilidad de solicitar, de común acuerdo, la suspensión del proceso.

No firmar nada sin comprobar las cifras

Todas estas prácticas confirman la opinión de la OCU sobre el proceso, que no es otra que favorece a las entidades y que no se lo pone fácil a los consumidores que, ante la falta de información suficiente, acaban aceptando cantidades inferiores a las que les corresponde. No en vano este proceso extrajudicial de devocluión de las cláusulas suelo fue diseñado por Luis de Guindos, un ministro de Economía con un pasado muy relacionado con la banca, especialmente con la causante de la crisis financiera del año 2008, que no es otra que la banca de imnversión. Era presidente para España y Portugal de Lehman Brothers, el banco estadounidense que con su quiebra termino por pinchar la burbuja inmobiliaria que sumió al mundo en el caos financiero y que a España puso al borde del abismo de la quiebra. Por cierto, De Guindos fue un activista de la preferentes, no por ser contrario a ellas, sino por su afán de venderlas asumiento en propia persona la colcación de las de la CAM, así como sus cuotas participativas, una caso, por cierto, bloqueado en los tribunales.

Recomendaciones

La OCU recomienda que hay que calcular todas las cuotas pagadas por el préstamo si la cláusula suelo no se hubiera aplicado, compararlas con las cuotas que has pagado realmente y calcular la diferencia.

Además, al haber estado pagando más intereses de los que te correspondían, añaden, el capital que has devuelto ha sido menor: el capital pendiente de amortizar, es decir, la cantidad que ahora debes al banco es mayor que la que correspondería de no haber tenido suelo. Por ello hay que recalcular el capital pendiente.

Por último, los intereses legales se calculan sobre la diferencia de cada cuota y aplicando el interés legal del dinero desde la fecha de pago de cada cuota hasta el día de hoy. Hay que tener cuidado porque el interés legal del dinero varía cada año.

La posibilidad de que las entidades ofrezcan alguna medida compensatoria distinta al pago en efectivo complica aún más la decisión del consumidor, pues hay que decidir si la alternativa que ofrecen es o no interesante.

La OCU tiene a disposición de los afectados una calculadora para determinar si las cantidades ofrecidas de la devolución son las correctas. Pinque aquí