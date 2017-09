“Acciona tiene que romper los 74 euros para consolidar la recuperación”

Acciona ha sido uno de los títulos protagonistas en el Consultorio de Bolsa con Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI.

El estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI ha querido comenzar contestando a un oyente que preguntaba por la situación de Sacyr. “A mí no me parece mal, con un perfil de riesgo normal comprarlo no me parece fuera de sitio. Tiene un gran patrón de vuelta confirmado, ha entrado en una larga corrección y me parece que estas correcciones son oportunidades de compra. Yo tomaría un 2,10 como nivel de stop en cierre semanal y tendría que renunciar a mi idea. Si queremos más garantía y con precios alegres, tendríamos que esperar al 2,44”.

“La zona de 70 euros podría ser un stop eventual para Acciona”

“Acciona no me desagrada, tiene que romper el 74 para consolidar la recuperación, pero hace un par de semanas hemos elevado nuestra recomendación y es una de las acciones españolas en las que creemos que se ha producido un suelo a corto plazo. La zona de 70 euros podría ser un stop eventual”.

En cuanto a la relación euro/dólar, ha explicado que “los gráficos reflejan lo que está pasando y que era altamente probable, además las rupturas plantean un proceso de fondo claramente favorable al euro. Que la gente no olvide que de 1,40 a 1,05 se cae casi sin rebote”.