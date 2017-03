OHL supera su objetivo en los 4,44 euros y gana un gran potencial de subida

La constructora española, OHL, se recupera de un mal 2016 con unos números espléndidos en el nuevo ejercicio que le han llevado a superar importantes resistencias.

Roberto Moro ha comenzado hablando de la situación de Adidas, “está espectacular, en la pequeñísima corrección que ha cometido aún no ha cerrado el hueco alcista, luego puede ser un título a incorporar, y stop en esa posición de 175. Si las tenemos se puede ser más o menos flexible. Y Airbus, muy similar el aspecto, está en máximos históricos, y en la última corrección se ha detenido en lo que en su día fue un máximo histórico, 68,45”.

“Dentro del Ibex los dos que más me gustan son Bankia y Caixabank, así que la decisión de entrar me parece muy bien. Lo suyo es establecer un stop loss no mayor de un 4%, pero el momento actual puede ser perfecto. En Gamesa no entraría, está atacando la resistencia y hablamos de precios no vistos desde 2008”.78

OHL

“Lo he estado mirando mucho estos días y la pinta es excelente, todo lo que pueda permanecer por encima de 4 daba para comprar, ha supuesto también un soporte importante ese mismo nivel. El siguiente objetivo que ya lo está superando es 4,44, es decir, espléndido”.