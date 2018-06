“Ahora mismo Inditex está para confiar en él y tomar posiciones”

Inditex ha sido uno de los títulos protagonistas en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía con Roberto Moro, analista de APTA Negocios.



Para Moro, “aguantaría en Inditex, si lo ha visto muy por debajo y no ha tomado medidas, pues no lo haga ahora. Parece que está rompiendo resistencias y tiene una secuencia de máximos relativos crecientes y así se sube, cuando llegue a 31 ya veremos cómo se comporta. No volvería a tener un aspecto feo hasta que pierda los 28,65, ahora mismo está para confiar en él y tomar posiciones”.

Sobre Santander, ha dicho que “yo en Santander si perdiera los 4,50 me preocuparía y mucho. Ya es para estar preocupado, y no solo por su particular, sino porque el índice sectorial bancario tiene un sesgo muy bajista. Si pierde ese nivel yo vendería, si no pasa nada después se vuelve a comprar, pero evitaremos pérdidas muy superiores”.

“Endesa su único objetivo son los máximos históricos en 21,40”

“Aquí la situación es distinta, es un título que después de haber corregido desde los 20,20 hace un mes, su único objetivo son los máximos históricos en 21,40, y la corrección de después no ha sido grande y está volviendo a recuperar. Está añadiendo fortaleza a la tendencia previa que era la alcista”.