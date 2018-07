“No me imagino una compañía como Aurora Cannabis en Europa”

Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, repasa la situación de Aurora Cannabis y otros muchos valores en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Cadiñanos ha hablado de multitud de valores, tan diversos como Aurora Cannabis. “No me imagino una compañía así en Europa, aunque empezamos a ser muy ‘progres’. El sector en Estados Unidos está creciendo mucho y en Asia también, algunos países dentro de la Unión Europea se lo han planteado alguna vez. Por fundamentales, hablamos de una entidad que pertenece a un sector que puede estar en auge, aunque podrá tener problemas regulatorios a corto plazo. Perdió niveles importantes”.

Meliá

“En el caso de Meliá es muy diferente. Su tendencia es claramente alcista desde febrero. Tocó niveles en lo 10,80 y volvía a intentar superar niveles por encima del 12,50. La tendencia sigue siendo buena y hay apatía en el volúmen de contratación”.

En cuanto a la actualidad de la bolsa, dice que “para el corto plazo sí me plantearía la toma de posiciones. El tema de los aranceles puede lastrar mucho las posibilidades. Tenemos una situación algo compleja y esto puede lastrar las posibilidades de ver una recuperación. A medio plazo todavía no me lo plantearía hasta que tengamos una situación más calmada al menos desde el lado político”.