El sindicato minero de UGT carga contra la ministra Ribera

En declaraciones a los periodistas antes del inicio del Congreso de SOMA-Fitag-UGT que le reelegirá para el cargo, Alperi ha evitado, no obstante, pronunciarse sobre las afirmaciones de Ribera en las que aseguraba que el carbón no tiene futuro hasta que no se produzca la reunión que los sindicatos le han solicitado.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”, ha apuntado el dirigente del sindicato minero, que ha considerado que la ministra puede tener la idea de hacer políticas “en pos de una transición energética muy rápida”, pero que ahora mismo España no tiene energías renovables tan desarrolladas para atender la demanda energética de la industria.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho” le dice el secretario general del sindicato minero de UGT al desarrollo de una tranformación energética “muy rápida” de la ministra Ribera

De cara al futuro, ha añadido, el sindicato minero de UGT en Asturias defenderá el cumplimiento del marco de la actuación de la minería 2013-2018 y un pacto de Estado por la energía que mantenga el uso de carbón, incluido el autóctono, en el mix energético.

PUBLICIDAD

Al inicio del Congreso, en que participan 172 delegados y en el que no se ha presentado ninguna candidatura alternativa a la de Alperi, el vicesecretario general de UGT-Fica, Antonio Deusa, ha considerado que es “un buen inicio” para volver a la casilla de salida para buscar un consenso en la integración del SOMA-FITAG-UGT con las federaciones del metal, construcción y afines (MCA-UGT).

“Estoy convencido de que a partir de este momento vamos a poder retomar la negociación y alcanzar el acuerdo que no ha sido posible hasta ahora”, ha sostenido Deusa, que ha rechazado ponerse plazos, “uno de los errores” para no lograr un acuerdo de integración..