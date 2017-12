Gas Natural Fenosa se prepara para el relevo de su consejero delegado, Rafael Villaseca, cuyo contrato expira en mayo de 2018, tres años después de haber sido nombrado. Francisco Reynés es el principal candidato y el favorito de Isidro Fainé, presidente de la compañía.

Villaseca trabaja para Gas Natural Fenosa desde 2005 y muy probablemente dejará el cargo en mayo, eso sí con la correspondiente indemnización. El relevo que suena con más fuerza es el actual consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés. En el horizonte se dibuja ahora la gran operación con EDP, que de momento tan sólo hay conversaciones.

La renovación o no de Villaseca ha sido uno de los asuntos candentes dentro de un consejo dividido. El actual CEO de Gas Natural Fenosa y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, no han hecho buenas migas y se ha pedido su cabeza reiteradamente. No obstante, tanto el ex presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gavarró, como el actual máximo mandatario, Isidro Fainé, siempre han defendido a Villaseca. “Tengo una fantástica opinión del trabajo llevado a cabo por Rafael Villaseca hasta ahora y quiero seguir contando con su eficaz e inestimable colaboración”, aseguraba Fainé en la Junta de Accionistas del pasado mes de abril. “Yo no me dejo influir por dimes ni diretes y menos por presiones”, profundizó entonces el también ex presidente de CaixaBank. “Lo que sí que hago es escuchar a todo el mundo, pero luego sigo sobre todo mi intuición”, afirmó el presidente de Criteria Caixa Corp.

El relevo, según apuntan diversos medios, está encima de la mesa del consejo de administración, conformado por La Caixa, el fondo GIP y Repsol, con un 65% del capital.Rafael Villaseca lleva doce años en el cargo y se está buscando un sustituto. Ahora bien, se llega a hablar incluso de un CEO a nivel internacional y no español para la empresa gasista, cuyo sueldo estaría en función de la evolución de la acción en Bolsa.

El fondo estadounidense GIP entró en Gas Natural Fenosa hace apenas un año y tres meses, con una inversión de 3.800 millones de euros. Según El Confidencial, el fondo ha considerado que la gestión de la compañía necesita un empujón y ha hablado con Fainé y con Brufau sobre este asunto. Cabe destacar que el contrato de Villaseca como consejero delegado se modificó justo antes de la entrada de GIP, y se puso una fecha límite para la renovación.

Con este nuevo contrato, Villaseca tendría que anunciar su marcha con seis meses de antelación, y no se ha producido ningún tipo de comunicado al respecto, al tiempo que se le garantizaba la misma indemnización que con la relación laboral anterior. Ahora, el grupo energético elabora su nuevo plan estratégico para darlo a conocer en febrero.