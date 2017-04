PharmaMar cede en su cotización cada vez que toca la resistencia

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, aconseja proteger la inversión que tengamos en PharmaMar, ya que no se encuentra en el momento idóneo para invertir.

El analista ha comenzado hablando de otros dos valores, Natra y PharmaMar. “Natra está cayendo, está justo en un soportazo, y tratando de aguantar, parece que quiere buscar los niveles de 0,53 y es algo que no dejará de ser así a no ser que el hueco que dejó a principios de semana siga vigente. PharmaMar es un título recurrente, porque cada vez que se topa con la resistencia cede, y cuando lo hace como mínimo se ha ido a 2,63. No tomaría posiciones, aunque si está dentro la protegerá mucho”.

Ebro Foods

“Es un título alcista a medio y largo plazo, pero haciendo una consolidación bastante curiosa. Lo malo es que desde los máximos históricos está construyendo unos máximos decrecientes y así no se sube”.

En cuanto a los valores que han llevado el peso del Ibex ha dicho que “tanto BBVA como Telefónica que son catalizadores del último tirón del Ibex, una vez que lo hicieron luego se han detenido al igual que en el Ibex en el nivel de Fibonacci en la caída desde abril de 2015”. Por último, de Bankia ha señalado que “el soporte está en 1 euro y la resistencia en 1,20 que me parece su nivel natural”.