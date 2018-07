Álvarez-Pallete pide a Sánchez impuestos contra Amazon, Google y Facebook

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez la aplicación de impuestos sobre la economía digital y modificar el sistema tributario, ya que no está pensado para el “negocio gratuito” del tráfico de datos.

Sorprende que el ejecutivo de la cuarta mayor cotizada exija una mayor fiscalización a las empresas tecnológicas, mientras se ha permitido durante décadas una menor tributación a través de paraísos fiscales.

Álvarez-Pallete, tal y como apuntaba el decálogo de la era digital redactado por Telefónica, exige así una adaptación de la tributación a la realidad actual. En concreto, sería modificar el Impuesto de Sociedades para incluir estas empresas dentro de la obligación de pagar impuestos. A juicio del presidente de Telefónica, “no implica ni una bajada ni una subida de impuestos”.

No obstante, el modelo que pide el líder de la operadora difiere de los planes del PSOE, que buscan gravar de forma legal entre el 3% y el 5% de los ingresos totales de las empresas tecnológicas, en vez de aplicarlo al beneficio, al tiempo que los socialistas insisten en la necesidad de incrementar de elevar la recaudación efectiva del impuesto de Sociedades al 15% frente al 6% actual, aunque previsiblemente lo hará mediante la eliminación y supresión de incentivos fiscales y bonificaciones.

Según ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, la primera que concede Álvarez-Pallete a una radio, Telefónica paga en impuestos cerca de 12.000 millones al año en todo el mundo, unos 2.777 millones en España, motivo por el que exige al PSOE de Sánchez meter mano fiscalmente a Amazon, Google, Facebook y otras tecnológicas que utilizan vías legales para declarar los beneficios en otras jurisdicciones más ventajosas, como Delaware, Holanda o Irlanda, entre otras zonas de baja tributación.

Sin reunión, de momento, con Sánchez

“El sistema fiscal está diseñado para ser solidario y para que pague más quien más gana, pero creo que hay que hacer una reflexión sobre si todas las compañías estamos tributando en medida de los beneficios que generamos en España”, ha afirmado. En este sentido, ha afirmado que Telefónica paga un 20% del total del beneficio, mientras el tipo general se sitúa en el 25%.

El presidente de la cuarta mayor cotizada del IBEX 35 aún no ha hablado con Sánchez, ni en persona ni por teléfono, pero no descartar tener que hacerlo cuando el sector presente sus propuestas. “Si finalmente podemos reunirnos, me gustaría resaltarle la posición de privilegio que tiene España hoy en día en la economía digital del mundo el proceso de digitalización de la sociedad y la necesidad de que lideremos todos estos nuevos debates que se están produciendo”, ha considerado.

No habrá fútbol en abierto la próxima temporada

Según Álvarez-Pallete, España se encuentra “ante la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad, lo esta cambiando todo como las anteriores revoluciones: la cultura, la economía, la política”, al tiempo que ha afirmado que esta era “va a tener un impacto profundo en muchas cosas, que va a ser muy bueno porque va a dar mucho valor, pero hay que conocerla y saber utilizarla”.

En cuanto al principal temor de la tecnología, la destrucción de empleo, ha asegurado que “creará otros muchos nuevos, pero habrá una transición y habrá que saber gestionarla desde la educación”.

Asimismo, tras comprar los derechos del fútbol, Álvarez-Pallete ha confirmado que la próxima temporada “no habrá fútbol en abierto, ni de la Liga ni de la Champions League”, tal y como había asegurado la propia operadora una vez obtenidos los derechos. Ninguna de las opciones subastadas proporcionaba un partido en abierto “por lo que no se dará nada”, pese a que el fútbol está considerado un bien de interés general, especialmente semifinales y finales de torneos.