El AVE Madrid Granada no pasa por Jaén, que queda de nuevo aislada

Pedro Sánchez ha inaugurado este martes a bombo y platillo la línea AVE Madrid Granada. La incorporación de este trayecto supone conectar Granada con Madrid (568 kilómetros) en poco más de tres horas (3 horas y 5 minutos y 3 horas y 19 minutos, en función del número de paradas), así como con Barcelona, en seis horas y 25 minutos. Si el tren en vez de por Córdoba Antequera, fuera por Jaén, la distancia será de 420 kilómetros, lo que reduciría el trayecto en más de hora y media.

Sin embargo, en muchas ocasiones, la línea recta no es el camino más rápido y la línea AVE de Madrid-Granada aprovecha la construcción de la primera vía de AVE en España, la de Madrid-Sevilla para luego enlazar con la de Madrid-Málaga hasta Antequera y desde este punto a Granada. En realidad, solo se han construido 122 kilómetros nuevos de vía AVE, una decisión que deja de nuevo aislada a Jaén, la capital del Santo Reino, que se encuentra a 93 kilómetros de Granada y a menos de 350 de Madrid, pero que no cuenta con ningún tren que le de un servicio digno, ni siquiera uno de los antiguos Talgo que van por vía convencional.

La inversión para la puesta en marcha de la línea Antequera-Granada, que cuenta con 31 viaductos y 7 túneles, asciende a 1.675 millones de euros. El proyecto ha contado con ayudas europeas por 724,9 millones de euros, que también se podría haber solicitado para el tramo completo incluyendo Jaén,.

La nueva conexión entre Granada y Madrid incluye además otras ciudades andaluzas como Loja, Antequera, Puente Genil y Córdoba, así como Ciudad Real, lo que convierte a esta línea en un importante instrumento de vertebración territorial, una vertebración territorial donde queda fuera de juego Jaén, una ciudad, por cierto, con alto paro y al que una infraestructura como el AVE le ayudará a crecer.

La línea ha sido inaugurado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha viajado desde Madrid a Granada, acompañado, entre otras personalidades, del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, junto con más de 100 periodistas y cerca de 200 invitados. Ni una palabra de Jaén en el acto.

Los nuevos tiempos de viaje entre Madrid y Granada suponen un ahorro aproximado de 50 minutos respecto al servicio actual combinado de AVE y autobús, mientras que, en relación a la situación anterior del servicio Altaria que enlazaba ambas ciudades, se traducen en una mejora de 1 hora y 20 minutos, una mejor de la que no disfrutarán los jienenses que pagan los mismos impuestos que los granadinos, sevillanos, cordobeses, gaditanos, valencianos, alicantinos, catalanes, etc que ya disfrutan del AVE, eso sí, a costa del pago de todos los españoles aunque no tenga opción alguna de usarlo en sus ciudades.