“Talgo puede tener una buena proyección para atacar los 5,73”

Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, analiza la cotización de Talgo y otros muchos valores en el Consultorio de Bolsa.



Cadiñanos ha comenzado hablando de una de las noticias económicas del día, las cuentas de Inditex. “Las cuentas no contentarán prácticamente a nadie, pero las palabras por parte de Consejero Delegado no son del todo negativas. Hay un tono positivo porque hemos visto un repunte en el consumo y que no se ha reflejado, pero vemos cómo esas palabras van calmando las aguas en cuanto a la compañía”.

Siguiendo con el análisis de Inditex, el director de la sucursal en España de Admiral Markets ha dicho que “tiene buen value, y por líneas fundamentales tiene buenos números y le puede dejar buenas pesrpectivas”.

Bankinter

Para Juan Enrique Cadiñanos, “en el caso de Bankinter el riesgo es relativo, en cuanto a líneas fundamentales es francamente buena. La deuda que tiene es prácticamente inexistente y esto lógicamente le puede dar cierto crecimiento y cierta recuperación”.

El especialista ha terminado hablando de Talgo. “El crecimiento que ha tenido ha sido distinto y eso lógicamente le deja en un standby que le deja en entredicho y con cierta desazón de cara a los inversores. Puede tener una buena proyección para atacar por arriba los 5,73, pero ya veremos qué pasa”.