Allianz GI ve más probable que el BCE suba los tipos a que lo haga la Fed

La gestora Allianz Global Investors (GI) considera en el escenario actual que, con el riesgo del repunte de inflación por el alza del petróleo a tenor de la guerra en Irán, el BCE subiría los tipos de interés antes que la Reserva Federal (Fed), ya que en el caso de Estados Unidos se impone la presión del presidente Trump para bajarlos.

El director de tecnologías de la Información en renta variable global de la gestora Allianz, Michael Heldmann, ha mostrado su visión sobre la evolución de los mercados globales en un contexto marcado por la guerra en Irán y en el que es necesario buscar carteras de inversión capaces de sobrevivir en los escenarios más probables y hacer una gestión de riesgos.

En su exposición, Heldmann, que ha apuntado unas previsiones «relativamente positivas todavía», ha apuntado que la probabilidad es más alta en el caso de que el BCE baje los tipos, ya que con la inflación al alza los indicadores no hacen pensar en unos tipos de interés más bajos de los actuales.

En el caso de la Fed, Heldmann considera que aunque los datos indican que sería prudente subirlos un 0,25 % ó un 0,50 %, la presión que ejerce el presidente de EEUU, Donald Trump, para que se bajen, hacen pensar que es escasa la probabilidad de un alza de los mismos.

Allianz GI ve probable que la escalada del conflicto se prolongue

En relación a la guerra de Irán, ha dibujado varios escenarios, siendo el más grave, con un porcentaje del 30 %, el que la escalada del conflicto se prolongue, lo que llevaría al precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, a situarse «significativamente» por encima de los 100 dólares el barril.

En el caso de que la guerra se acabara pronto, para lo que hay unas estimaciones del 24 %, el precio del barril de crudo bajaría hasta los 70-80 dólares; mientras que un cambio de régimen en Irán, que es lo que quiere Israel, según ha matizado Heldmann, y para lo que se da un 6 % de posibilidades, llevaría el precio del petróleo a niveles anteriores al conflicto, a poco más de 60 dólares.

Ante un mundo cambiante que está transformando la Inteligencia Artificial (IA), ha considerado que en el sector financiero es fundamental la interpretación de los textos, ya que en su opinión los informes contienen mucha información pero desestructurada, que el procesamiento del lenguaje natural tiene dificultades para analizarla.

Según Heldmann, la IA no sustituye al gestor de carteras, simplemente lo hace más eficaz y le da la posibilidad de cubrir más empresas al incorporar las ideas provenientes del factor humana.

Ha explicado que cuando se hace una prueba de un modelo o estrategia predictiva utilizando datos históricos da una cierta seguridad para el análisis y es un proceso que a la larga funciona.