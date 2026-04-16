Deoleo adelanta cinco años su meta de plástico reciclado y eleva el volumen de su AOVE sostenible

Deoleo ha presentado su Informe de Sostenibilidad 2025, en el que expone los principales avances medioambientales, sociales y de gobernanza logrados durante el último ejercicio. La firma demuestra así que el crecimiento impulsado por su nueva hoja de ruta, «EVOO-lution«, avanza en plena sintonía con su propósito “Cuidamos lo que te cuida».

Entre los datos más relevantes del informe de Deoleo sobresale un logro relevante en economía circular: incorporar un 40% de plástico reciclado en sus envases, adelantando cinco años el objetivo fijado originalmente para 2030. A este hito se suma la reducción de un 30% en sus emisiones globales de gases de efecto invernadero respecto a 2022, o la comercialización de un 36% de volumen de aceite de oliva virgen extra (AOVE) procedente de almazaras sostenibles.

Cristóbal Valdés, consejero delegado de Deoleo, ha destacado que estos logros «demuestran que avanzamos con determinación hacia un modelo empresarial que combina el crecimiento económico con un impacto positivo y real en el ámbito social, medioambiental y de gobernanza. A través de todas estas acciones sostenibles queremos elevar el valor del aceite de oliva para aumentar su legado, cuidando el origen, la calidad del producto y al consumidor final, mediante la innovación y la máxima transparencia”.

Apuesta firme por la economía circular y la descarbonización

La economía circular y la eficiencia industrial se han consolidado como pilares estructurales para la estrategia ESG de Deoleo. Según su Informe, la compañía ha logrado incorporar un 40% de plástico reciclado (rPET) en sus botellas, lo que supone un incremento de 15 puntos porcentuales respecto a 2024 y un adelanto de cinco años sobre el objetivo fijado para 2030.

Además de que este tipo de plástico consume 70% menos de energía y un 90% menos de agua, este avance ha supuesto una reducción neta del 7,6% en residuos plásticos y que el 79% de las botellas de Deoleo ya sean reciclables. A nivel industrial, la consolidación de su modelo “Residuo Cero” ha permitido revalorizar y dar una segunda vida al 94,4% de los desechos generados en sus fábricas de Alcolea y Tavarnelle.

En cuanto a la descarbonización de la cadena de valor y sumado al rol de los olivos como sumideros de carbono -por cada litro de aceite, los olivos absorben 10,7 kg de CO2-, Deoleo ha afianzado una reducción del 30,3% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (alcances 1, 2 y 3) respecto a 2022, lo que ha supuesto evitar la emisión de 135.270 toneladas de dióxido de carbono, avanzando firmemente en sus objetivos climáticos validados por la iniciativa internacional SBTi. Esto se suma a que las fábricas de la compañía operan con un 98% de energía eléctrica renovable, tras registrar un incremento anual del 14,5% en el uso de fuentes limpias.

Creciente colaboración con agricultores a través del Protocolo de Sostenibilidad

El Protocolo de Sostenibilidad se mantiene como el eje de la estrategia ESG de Deoleo en el ámbito del origen del aceite. Al cierre de 2025, la compañía ha certificado 95 almazaras bajo este Protocolo, lo que representa un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior. Esta red de estrecha colaboración con más de 61.000 agricultores permite a Deoleo respaldar y certificar prácticas agrarias en cerca de 350.000 hectáreas de olivar en el mundo.

A través de este protocolo pionero en el sector, lanzado en 2018, Deoleo ayuda y acompaña a los agricultores a adaptarse a los retos del sector y facilita la formación necesaria a las almazaras a través de herramientas que les ayudan a medir correctamente sus emisiones, optimizar el consumo de recursos como el agua y la energía, o implementar nuevos parámetros en materia de igualdad.

Gracias a su aplicación, el 36% del volumen de aceite de oliva virgen extra (AOVE) de Deoleo proviene de estas almazaras sostenibles, un 2% más que el año anterior. Para dimensionar este avance, cabe destacar que la compañía ha registrado un volumen total de ventas de 158 millones de litros a escala global durante el ejercicio, lo que evidencia su capacidad para trasladar estas buenas prácticas a grandes volúmenes de producción y liderar la modernización del sector desde el campo hasta la mesa.

El talento y el consumidor como ejes de desarrollo

En su dimensión social, Deoleo vincula estrechamente el crecimiento de su equipo humano con la adaptación a las nuevas demandas del mercado. A nivel interno, la compañía ha dado un fuerte impulso a la capacitación de sus profesionales, alcanzando las 27.267 horas de formación en 2025, un 27,5% más que en el ejercicio anterior.

Esta apuesta por el talento se complementa con importantes avances en materia de igualdad, reflejados en una brecha salarial que resulta favorable a las mujeres dentro de la organización y el impulso de iniciativas sociales pioneras como Creciendo Juntas, que continúa poniendo en valor el papel de la mujer en el sector del aceite de oliva.

De cara al consumidor, esta evolución se traduce en un proceso de innovación constante a través de marcas clave como Bertolli, Carbonell, Carapelli o Fígaro. Durante el último año, la firma ha lanzado al mercado nuevos productos diseñados para fomentar un consumo más equilibrado y preciso, como el formato aceitera o los nuevos envases en spray.

El alcance global de estas marcas ha permitido a Deoleo impactar a más de 123 millones de personas en el mundo desde 2022, a través de campañas que conciencian sobre los beneficios saludables del aceite de oliva y la dieta mediterránea.

La transparencia como seña de identidad

En Deoleo, la transparencia se ha consolidado como un eje transversal de la gobernanza corporativa, asegurando la integridad en cada etapa del negocio. Bajo esta premisa, la compañía ha dado un salto cualitativo al expandir su sistema de trazabilidad digital basado en la tecnología TrustOS de Telefónica Tech.

Esta tecnología mediante códigos QR, que certifica el recorrido completo del producto y aporta datos exactos sobre el origen del aceite en cada botella, ya está implementada en 51 referencias de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de diferentes marcas, abarcando el 36% de todo el volumen comercializado por Deoleo.

Este rigor se extiende a toda la cadena de valor, como demuestra la evaluación en materia ESG del 100% de sus proveedores clave, incluyendo tanto a copackers como a proveedores de material auxiliar. Por otro lado, Deoleo ha adaptado el modelo de incentivos de su equipo directivo, supeditando hasta un 50% de la retribución variable al cumplimiento de objetivos específicos, en gran parte vinculados a la estrategia de sostenibilidad.

Estas buenas prácticas en gobernanza han permitido a Deoleo revalidar por segundo año consecutivo la medalla Ecovadis Platinum con una calificación de 87 puntos, lo que sitúa a la empresa dentro del 1% de las compañías mejor valoradas del mundo en sostenibilidad. La firma también mantiene la certificación de Buen Gobierno Corporativo de AENOR con la calificación máxima (G++), siendo la primera empresa del sector de gran consumo en alcanzar este nivel de excelencia.