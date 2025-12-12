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El colegio de Tajamar graba en el Palacio el videoclip del villancico con el que felicita la Navidad

El colegio Tajamar ha grabado este año en el Palacio del Infante D. Luis el videoclip del villancico con el que felicitan la Navidad a la comunidad educativa del propio centro y a miles personas de distintos países, una tradición que ya dura 15 años.

En la grabación del villancico, titulado Dentro de ti, han participado 50 alumnos de Primaria del colegio, que forman el coro, y algunas de sus familias. La letra y la música son originales.

El videoclip se ha grabado en varias de las estancias del Palacio y en los jardines y la explanada. Puede verse aquí

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