Aena acusa a Ryanair de desinformar y califica como ‘chantaje’ a su estrategia

El presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario español Aena, Mauricio Lucena, ha calificado este miércoles de «chantaje» la estrategia de Ryanair de reducir un 16 % las plazas que ofrecerá en España para este invierno respecto a las de 2024. Por otro lado, este también ha acusado a la aerolínea irlandesa de distorsionar las cifras y querer ganar más dinero aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes.

La compañía irlandesa ha comunicado hoy el cierre de su base en Santiago de Compostela, así como la suspensión de los vuelos a Vigo y Tenerife norte desde el 1 de enero próximo, lo que supondrá la pérdida de más de un millón de plazas, que sumadas a las 800.000 que Ryanair ha eliminado en verano, eleva el recorte total a dos millones en el conjunto del presente año.

«Yo creo que hoy hemos vivido un episodio más de la proverbial estrategia de Ryanair para chantajear no solo Aena, sino a los contribuyentes españoles», ha denunciado Lucena en unas declaraciones a EFE en Londres.

«El objetivo que tiene Ryanair desde hace muchos años, allí donde opera y cuando ya se ha consolidado, es tratar de que los contribuyentes, a través del Gobierno de España, en los Gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como Aena, cuyo 51 % también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. Hemos visto un nuevo capítulo de esta estrategia de chantaje», ha reiterado.

Ryanair desviará esos 2 millones de plazas a otros destinos

Ha recordado que lo que hace Aena es colaborar con los Gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, las entidades de promoción de la economía y del turismo y las diputaciones.

Pese a todo, el directivo ha dicho que quiere enviar un mensaje esperanzador, porque a día de hoy en España hay «niveles récord de tráfico aéreo en todos los aeropuertos españoles y, particularmente, ayer se conocieron las cifras de lo que se llama la temporada de invierno y en la temporada de invierno va a haber un 2 % de pasajeros más que en la temporada de invierno de hace un año».

«Esto demuestra – a su juicio- que la actividad turística en España sigue boyante y demuestra, sobre todo desde la perspectiva de Aena, que los aeropuertos de Aena tienen las tarifas más competitivas de Europa y que además funcionan muy bien, porque por eso son capaces de atraer constantemente niveles récord de tráfico y de turismo», ha puntualizado.

Según ha dicho en Madrid el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, la aerolínea desviará esos 2 millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, lo que supondrá «una catástrofe turística» para la España regional.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado que pedirá un encuentro inmediato con Ryanair y ha subrayado que la legislación laboral en España se va a cumplir y que no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales.

Aena acusa a Ryanair de desinformar

Ryanair ha anunciado esta mañana un recorte del 16 % en su capacidad en España (un millón de asientos) que afecta a aeropuertos regionales como Santiago, Vigo o Zaragoza, entre otros, con una reducción del 41 %, así como al archipiélago Canarios, donde se pierde un 10 % de asientos, debido a las tarifas aeroportuaria aplicadas por Aena que considera la aerolínea caras.

Si los aeropuertos españoles evolucionaran «al son de las exigencias, el lloriqueo, los embaucamientos y la infumable estrategia de extorsión de Ryanair, a medio y largo plazo, los aeropuertos dejarían de funcionar bien (como lo hacen en la actualidad) y no serían sostenibles financieramente», ha apuntado Lucena en un comunicado.

Ryanair distorsiona las cifras

Para Lucena, un último ejemplo, que es «el colmo de la deshonestidad y del mal estilo», es la metodología estadística empleada por Ryanair para distorsionar las cifras reales e inflamar su mensaje.

El presidente de Aena asegura que el número de ‘slots’ para la temporada de invierno solicitados formalmente por Ryanair, que constan en las bases de datos oficiales (su programación), «es significativamente superior» a las cifras comunicadas por la compañía.

«Es urgente que Ryanair aclare esta discrepancia cuantitativa», ha agregado Lucena, para aclarar que Aena ha propuesto una subida de las tarifas aeroportuarias en 2026 de 0,68 euros conforme al marco regulador de su actividad.

En su opinión, la decisión de un ciudadano de coger un avión no depende de que el billete cueste 68 céntimos más el año que viene, pero Ryanair «insiste, una y otra vez, en lo contrario al tiempo que, sin sonrojarse, sube sus billetes de avión en el último año un promedio del 21 %».

La ‘low cost’ quiere ganar más dinero

Así que, no es verdad que Ryanair elimine rutas en estos aeropuertos porque las tarifas son caras, sino porque traslada sus aviones a los aeropuertos en los que puede fijar precios más altos en sus billetes y ganar así más dinero, ha dicho.

Esta realidad económica actualmente se agudiza porque en el mundo existe un problema generalizado de retrasos en las entregas de aviones adquiridos por las aerolíneas (una restricción por el lado de la oferta), ha apuntado.

Para Lucena, la prueba de ello es que el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, afirmó «sin pestañear» en enero pasado que su modelo favorito de aeropuerto en España es el de Castellón, propiedad del Gobierno de la Comunidad Valenciana, elogio con el que «se le vio el plumero» a la compañía, ya que es un «símbolo malhadado del despilfarro público en infraestructuras».

En 2023, el aeropuerto de Castellón perdió 11,6 millones de euros, que pagaron los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», ha recordado el máximo responsable de Aena.

Las rutas suprimidas son recuperables

Asimismo, Lucena considera, en contra de lo que asegura Ryanair, que sus rutas suprimidas son recuperables y pone el ejemplo de la restitución, gracias a Vueling, de la que une Valladolid y Barcelona, eliminada por la irlandesa este verano «con clara intencionalidad política».

En este sentido, ha destacado que Aena «seguirá empleándose a fondo para ayudar a los gobiernos autonómicos y locales y a las asociaciones económicas y de promoción del turismo a aumentar la conectividad y abrir nuevas rutas aéreas».