Aena anuncia el mayor concurso de restauración en el aeropuerto de El Prat

Aena sacará a concurso 49 locales de restauración del aeropuerto de Barceona-El Prat, una convocatoria «excepcional» ya que representa el 98 % de la oferta de restauración de la infraestructura y no volverá a repetirse en más de una década, ha informado este martes el gestor aeroportuario.

El concurso incluye un total de 49 locales organizados en 29 lotes: veinte de ellos con una única unidad y nueve con entre dos y cinco unidades. La superficie total asciende a 20.188 metros cuadrados, lo que supone un incremento cercano al 30 % respecto a la licitación anterior, según Aena. La convocatoria ofrece a los operadores contratos de entre 8 y 12 años.

Aena espera que los candidatos presenten «soluciones innovadoras y sostenibles», con énfasis en el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente, y tecnologías digitales como sistemas de pago sin contacto, cocinas inteligentes o el uso de inteligencia de datos para optimizar el servicio.

La directora general Comercial e Inmobiliaria de Aena, María José Cuenda, ha afirmado en el evento de presentación de la licitación que «el aeropuerto de Barcelona, quinto de Europa, por el que pasaron 55 millones de pasajeros en 2024, merece una oferta de alta calidad que refleje la imagen y la experiencia de Aena».

En 2024, los pasajeros consumieron 3,4 millones de hamburguesas, 4,2 millones de cafés y 5,3 millones de botellas de agua, según Aena. 

