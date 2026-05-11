Almirall gana un 29% menos en el primer trimestre

La farmacéutica Almirall ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio neto de 15,3 millones de euros, un 29,2 % menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que las ventas han aumentado un 2,2 %, hasta 291 millones.

La compañía ha subrayado en un comunicado que ha avanzado entre enero y marzo «conforme a sus previsiones y alineada con su estrategia a largo plazo», impulsada por un crecimiento interanual del 19,3 % de su área de dermatología en Europa, hasta 166,3 millones.

El ebitda se sitúa en 67,5 millones, un 4,8 % menos respecto al primer trimestre de 2025, equivalente a un margen del 23,2 % de las ventas netas (frente a un 21 % el ejercicio anterior), «en línea con las previsiones anuales».

Los productos dermatológicos de Almirall

Por productos, Lebrikizumab, indicado para el tratamiento sistémico de la dermatitis atópica moderada a grave, ha registrado unas ventas netas totales de 41,9 millones, lo que supone más del doble en comparación interanual, gracias a su avance en países de lanzamiento más recientes.

Tildrakizumab, para el tratamiento sistémico de la psoriasis moderada a grave, ha mantenido un crecimiento de doble dígito durante el primer trimestre, con un incremento del 11,8 % interanual y unas ventas netas totales de 61,6 millones.

«Seguimos avanzando en nuestro liderazgo en dermatología médica, con unos resultados del primer trimestre en línea con las previsiones y el consenso, impulsados por un crecimiento sólido y sostenido de nuestro negocio de dermatología en Europa», ha afirmado el presidente y consejero delegado de Almirall, Carlos Gallardo.

Para el conjunto del año, la farmacéutica anticipa un crecimiento de ventas netas de entre el 9 % y el 12 % y un ebitda de entre 270 y 290 millones.