Naiz Homes invierte más de 100 millones en Málaga para la construcción de 500 viviendas

La promotora inmobiliaria Naiz Homes ha adquirido dos parcelas en la zona de La Térmica en Málaga, con una inversión en suelo superior a los 100 millones de euros, para el desarrollo de unas 500 viviendas en «un entorno llamado a convertirse en uno de los nuevos ejes residenciales» de la ciudad.

La compañía ha informado este lunes de esta «operación estratégica de gran escala», asesorada por Colliers y Gómez-Acebo & Pombo, con una superficie edificable de aproximadamente 60.000 metros cuadrados en primera línea de playa, y un volumen previsto de facturación de más de 600 millones de euros.

El proyecto ‘Térmica Beach’ de Naiz Homes se desarrollará en dos parcelas diferenciadas. Está previsto que la primera fase se entregue en el cuarto trimestre de 2027 y la siguiente en el segundo trimestre de 2029.

La promotora ha destacado que, con esta operación, avanza en su plan de crecimiento y consolida su presencia en la Costa del Sol, «uno de los mercados residenciales más dinámicos de España, caracterizado por una elevada demanda tanto nacional como internacional».

En este sentido, Ernaut Saiz, socio director de Naiz Homes, ha asegurado que «la magnitud de la operación refleja la confianza en el potencial de Málaga» y en la evolución de la Costa del Sol como «uno de los mercados más sólidos y atractivos de Europa».

Con presencia en el País Vasco, Madrid y Andalucía, Naiz Homes está enfocada a viviendas en ubicaciones estratégicas, con elevados estándares de calidad y valor arquitectónico, ha indicado.