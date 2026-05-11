El resultado de Bosch España baja el 2,7% pese a la compra del negocio de climatización de Johnson

Bosch España registró unas ventas consolidadas en el pasado ejercicio de 2.240 millones de euros, un 2,7 % menos en comparación con 2024, ha comunicado este lunes el proveedor de tecnología y servicios.

No obstante, las ventas netas totales, que incluyen la facturación de las empresas no consolidadas y los suministros internos a las sociedades filiales, mejoraron un 2,1 % en tasa interanual en 2025, hasta 2.529 millones.

El presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, Javier González Pareja, destaca en una nota que 2025 fue un «año difícil», si bien apunta, como una de las claves en positivo, la adquisición del negocio de climatización de Johnson Controls.

La plantilla de Bosch España creció en unas 400 personas, un 4,7 % más, hasta alcanzar los 8.300 empleados como consecuencia de la adquisición de Johnson Controls, que incluye una planta de producción en Vacarysses (Barcelona).

Las cifras de inversión del grupo en España alcanzaron los 43 millones.

Bosch España prevé un desarrollo «estable» de sus ventas a terceros en el país para 2026

Para 2026, la compañía pone de relieve la incertidumbre por los acontecimientos geopolíticos y los efectos «aún impredecibles» de la guerra en Oriente Medio, pero Bosch España prevé un desarrollo «estable» de sus ventas a terceros en el país.

El objetivo, apunta el directivo, son las oportunidades estratégicas en la transformación de la movilidad, la economía del hidrógeno, el uso de la inteligencia artificial y la integración del negocio de aire acondicionado de Johnson Controls-Hitachi.

El Grupo Bosch logró en 2025 unos ingresos globales por ventas de 91.000 millones, frente a los 90.300 millones de 2024 (300 millones más).