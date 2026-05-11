Ángel Simón, exconsejero delegado de Criteria Caixa, donde solo estuvo en el cargo 15 meses, ha sido el elegido por la Sepi para tener bajo control a la tecnológica Indra.

Simón pone a un hombre de plana confianza al frente de la Oficina de la Presidencia de Indra

El presidente de Indra, Ángel Simón, ha nombrado como director de la Oficina de la Presidencia de la tecnológica española a Ciril Rozman, con quien empezó a trabajar ya en los años 90 en el grupo Agbar y a quien designara como director de operaciones internas en CriteriaCaixa, cuando él fue consejero delegado del brazo inversor de la Fundación La Caixa.

Por otro lado, Jesús Presa, actual director de Marketing, Gestión de Marca y Comunicación Interna, recupera las responsabilidades de comunicación en el grupo que tenía en la época de Marc Murtra como presidente -antecesor de Ángel Escribano, quien el pasado Miércoles Santo dimitió del cargo-, según ha informado la compañía en una nota de prensa este lunes.

Angel Simón, que ejerció como consejero delegado de CriteriaCaixa durante 15 meses y que no cuenta con funciones ejecutivas en Indra -a diferencia de su antecesor, Ángel Escribano- ha incorporado al grupo Indra a Ciril Rozman, que entre sus funciones figura la gestión de Asuntos Públicos -corporativos o del ámbito de la gobernanza- y que reportará directamente al presidente.

El nuevo director de la Oficina de la Presidencia de Indra, Ciril Rozman, trabajó en Simón desde Agbar hasta llegar a CriteriaCaixa

Rozman quedó elegido como director general de operaciones en CriteriaCaixa cuando Ángel Simón accedióa consejero delegado de la firma, tras una larga trayectoria en el Grupo Agbar, donde ocupó posiciones de máxima responsabilidad como director general de estrategia para Iberia y Latinoamérica y consejero delegado en distintas geografías.

En el marco de esta nueva organización la directora de Relaciones Institucionales, Cristina Poole, pasará a tener doble dependencia jerárquica del director de la Oficina de Presidencia, Ciril Rozman, y del director de la Oficina del Consejero Delegado, Juan Ramón Hernández.

Hasta ahora el director de la Oficina de la Presidencia era José Ramón Hernández, que también llevaba la del consejero delegado, José Vicente de los Mozos. Ramón Hernández seguirá dirigiendo la oficina del consejero delegado.

Jesús Presa recupera la dirección de Comunicación

En cuanto a Jesús Presa, quien fuera director de comunicación con José Vicente de los Mozos, cuando éste era presidente de Renault España, recupera la dirección de Comunicación en Indra, que ya había adquirido en 2023 cuando Marc Murtra era presidente de Indra, entonces sin funciones ejecutivas.

Presa fue responsable de Comunicación hasta que en 2025 Ángel Escribano se las retiró y se las atribuyó a Carmen Pérez, que había desempeñado el puesto de directora general del Departamento de Información Internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación. Meses después Escribano relevó a Carmen Pérez por Rafael Moreno. Moreno sigue en Indra con responsabilidades de Comunicación de Negocio y dependerá de Jesús Presa.

Ángel Simón y José Vicente de los Mozos participan este lunes en Barcelona en el IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa, un evento en que el que la compañía presentará a más de 200 pymes, empresas emergentes, universidades y centros de investigación catalanes su plan estratégico de crecimiento en la región y detallará los avances en los planes industriales vinculados a los Programas Especiales de Modernización (PEM).