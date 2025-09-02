Azcón cifra en 44.300 millones la inversión en centros de datos y prevé más en una semana

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cifrado este martes en 44.300 millones la inversión prevista por grandes compañías en centros de datos y transformación digital en Aragón y ha avanzado que «la próxima semana» esa cifra «va a ser más».

Durante el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, realizado por Ametic en Santander, Azcón ha asegurado que en los últimos dos años Aragón ha logrado inversiones de 54.700 millones, pero que la mayor parte -hasta 44.300 millones- está destinada a la transformación digital.

Para Azcón, el gran reto ahora mismo es «seguir trayendo inversiones», aunque ha revelado que el volumen de las mismas obliga a modificar «muchas cosas, empezando por la educación».

Azcón ha recalcado que se está produciendo una mejora significativa en todos los grados científicos realizados en Aragón, mientras se amplía en 15.000 plazas la formación profesional ligada a la tecnología.

Azcón compara este hecho con la irrupción de la automoción

El presidente aragonés ha defendido que Aragón es referente por su revolución tecnológica y porque «no solamente son miles de millones de euros de inversión en la comunidad, sino una transformación en las infraestructuras de los datos, que dan soporte a la inteligencia artificial y que va a cambiar las sociedades».

Así, ha incidido en que la autonomía «es uno de los principales hubs de toda Europa en la infraestructura de los datos, por delante de Dublín o París y codeándose con Londres o Fráncfort».

Azcón ha comentado la inversión de 15.700 millones de AWS, también la llegada de Microsoft o de Blackstone, que podría llegar a los 11.000 millones de euros.

Esta inversión «va a transformar la economía de la comunidad autónoma» y «va a incrementar en varios puntos» el PIB aragonés, lo que supondrá un punto de inflexión en la autonomía.

Este momento en la historia, según Azcón, es comparable a la irrupción de la automoción o el ferrocarril, que aglutinó grandes inversiones, y por eso cree que este debe ser «un proyecto de país» para aprovechar la oportunidad.

Por ello, ha pedido aprovechar el momento «para generar una filosofía y crear un ecosistema alrededor», antes de concluir que Aragón será, en unos años, una de las regiones que aportará a las comunidades autónomas y podrá financiar a otras, como ya hacen Madrid o Cataluña.