Cantabria emite informes desfavorables a dos proyectos eólicos de Repsol Renovables

El Gobierno de Cantabria ha emitido informes desfavorables a los proyectos Benavieja y Ventura, promovidos por la filial de Repsol Renovables Araste SPV 2021, para levantar parques eólicos en varios municipios de la región, unos estudios que no son vinculantes para las autorizaciones que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, ha anunciado en rueda de prensa el resultado de los informes ambientales y urbanísticos preceptivos elaborados por el Ejecutivo regional para estos proyectos.

Ambos parques eólicos de Repsol Renovables afectan a numerosos municipios de Cantabria y sus vecinos se han mostrado en contra de esos dos proyectos de la petrolera

El parque Benavieja de la Repsol Renovables, de la empresa petrolera Repsol, que prevé 14 aerogeneradores y una potencia de 86,8 megavatios, afectaría a los municipios de Liérganes, Penagos, Santa María de Cayón, Villaescusa y Astillero, mientras que el de Ventura, de 90 megavatios, está previsto en Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija, en la provincia de Burgos, con una infraestructura de evacuación que recorrería Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y Astillero.

Media ha subrayado que estos informes demuestran que al Ejecutivo regional del PP «no le tiembla la mano» con proyectos que «no son buenos para Cantabria», frente a las críticas y el «alarmismo» generado durante las últimas semanas, y ha señalado que «ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de España».

El consejero confía en que el ministerio tenga en cuenta los informes del Ejecutivo cántabro.