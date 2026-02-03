Cellnex aprueba una nueva organización para impulsar el crecimiento orgánico y la eficiencia operativa

El Consejo de Administración de Cellnex ha aprobado hoy la nueva estructura organizativa presentada por su consejero delegado, Marco Patuano, diseñada para apoyar la evolución del Grupo hacia una fase de mayor enfoque estratégico, eficiencia operativa y crecimiento orgánico.

La nueva organización responde a la necesidad de optimizar el modelo y reforzar los principales bloques funcionales y de negocio. Este enfoque permitirá al CEO concentrarse en las prioridades estratégicas de mayor impacto.

La estructura se articula en torno a cuatro grandes funciones corporativas y cinco líneas de negocio:

Funciones corporativas

Finanzas, Control y Compras (CFO) – Raimon Trias.

Operaciones (COO) – Simone Battiferri.

Estrategia (CSO) – Vincent Cuvillier.

Asuntos Corporativos – Xavier Pujol, quien mantendrá las funciones de secretario general y del Consejo.

Asuntos Corporativos incluirá las áreas funcionales de Personas, Comunicación y Asuntos Públicos, Regulación y Asuntos Europeos, Legal y Cumplimiento.

Líneas de negocio

El nuevo modelo operativo se organiza mediante una combinación de clústeres geográficos, manteniendo la proximidad a mercados y clientes, además de una nueva unidad de negocio de Soluciones Verticales. Los responsables de los clústeres geográficos son:

Francia – Thomas Bertrand.

Alpino (Italia y Suiza) – Federico Protto.

Iberia (España y Portugal) – Alfonso Álvarez.

Norte de Europa (Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Polonia) – Nuno Carvalhosa.

La unidad de negocio de Soluciones Verticales operará como una línea de negocio paneuropea bajo la responsabilidad de Gianluca Landolina, combinando gobernanza centralizada con ejecución local.

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo estará compuesto por diez miembros, encabezados por el consejero delegado, e incluirá a los responsables de las cuatro funciones corporativas y de las cinco líneas de negocio.

Cellnex, una organización preparada para el futuro

Según Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, “hemos completado el segundo capítulo de Cellnex, un capítulo de consolidación financiera y operativa tras una primera fase de intenso crecimiento inorgánico. Esta nueva estructura refuerza nuestras capacidades de ejecución, mejora la eficiencia y nos sitúa en una posición excelente para afrontar los retos y oportunidades que surgirán en el futuro”.

Nuevo organigrama de Cellnex