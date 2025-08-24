Correos suspende desde este lunes los envíos comerciales a EE.UU. y Puerto Rico de más de 800 dólares

Correos suspenderá temporalmente a partir este lunes 25 de agosto la admisión de paquetes hacia Estados Unidos y Puerto Rico con valor comercial igual o inferior a 800 dólares (681 euros), debido a un reciente cambio en las normas aduaneras estadounidenses.

La suspensión de los envíos es generalizada entre los operadores postales europeos, según ha explicado este viernes Correos en un comunicado y, de hecho, ya la han comunicado las empresas de países como Francia, Alemania, Bélgica, Suecia o Dinamarca.

En consecuencia, la empresa postal pública admitirá este tipo de paquetes hasta este domingo a las 23:59 horas y, una vez que entre en vigor la suspensión, solo gestionará el envío de cartas y documentos sin valor comercial, libros, así como el envío de regalos entre particulares con un valor igual o inferior a 100 dólares.

Estados Unidos ha aprobado una orden ejecutiva que elimina las exenciones arancelarias a los envíos de bajo valor (“minimis”), que hasta ahora aplicaba a los con valor declarado de mercancía igual o inferior a 800 dólares.

De este modo, a partir del 29 de agosto, todos los envíos de mercancías de dicho valor con destino a Estados Unidos y Puerto Rico deberán pagar aranceles en una cuantía que variará en función del país de origen de los envíos y del valor del producto, ha indicado la compañía postal española.

Correos sigue los pasados de otros operadores postales europeos

Esta situación obliga a Correos, al igual que a todos los operadores postales que gestionan envíos con destino a Estados Unidos, «a modificar sustancialmente sus procesos, así como a aumentar los controles de los envíos para poder implementar los nuevos requisitos aduaneros, impactando de manera significativa en la logística postal internacional y en los flujos de comercio electrónico».

El pasado 15 de agosto, las autoridades estadounidenses compartieron los requisitos detallados necesarios para la implementación de su orden ejecutiva, ha añadido la empresa.

La decisión de la suspensión temporal de los citados envíos se debe al escaso margen de tiempo para adaptarse a estas nuevas exigencias y en aras de proteger los intereses de sus clientes.

La suspensión «se mantendrá durante el tiempo estrictamente imprescindible para adoptar las medidas operativas necesarias que permitan atender las nuevas obligaciones de la orden ejecutiva de Estados Unidos que elimina la exención de aranceles a los envíos de bajo valor», ha detallado Correos.

Desde la empresa pública han señalado que la suspensión se mantendrá hasta que se haya desarrollado e implementado la solución adecuada para cumplir la nueva norma, que afecta a aspectos como la recaudación de aranceles en origen, la recogida y declaración de nuevos datos y la interacción con las diferentes instituciones transfronterizas implicadas en el nuevo mecanismo a seguir.

Correos ha agregado que está siguiendo de cerca la evolución y potenciales consecuencias de esta orden ejecutiva, y está trabajando junto al resto de organismos postales internacionales y operadores buscando soluciones que garanticen, en el plazo más breve posible, la continuidad de los flujos de envíos hacia EE.UU. para todos sus clientes, empresas y particulares.