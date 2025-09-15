Deutsche Bahn aprueba el primer tren ‘ICE L 230’ de Talgo

La operadora ferroviaria estatal alemana, Deutsche Bahn, ha comunicado a Talgo la aceptación del primer tren ICE L de la plataforma 230, con lo se inicia la entrega formal de la flota de trenes prevista.

El fabricante español ha comunicado este lunes la citada aceptación por parte de Deutsche Bahn y espera que, en las próximas semanas, también dé el visto bueno a otras 3 unidades del mismo vehículo, para un total de 23 trenes que componen el primer pedido en firme que la alemana le adjudicó en 2019.

Talgo añade que la aceptación se produce apenas un mes después de que los trenes recibiesen la homologación por parte de las agencias ferroviarias de Europa (ERA) y de Alemania (EBA), y mientras se trabaja en conseguir la autorización para Austria, Países Bajos y la estación suiza de Basilea.

En paralelo y según Talgo, se trabaja para certificar las locomotoras de la serie BR 105 y para habilitar los coches cabina, ambos desarrollados y fabricados íntegramente por el constructor español.

Los trenes ICE L (InterCity Express–Low Floor) tienen acceso completo a nivel de andén en toda su longitud y cumplen la estricta normativa de accesibilidad de, en este caso, Alemania.

Los trenes de Talgo se presentarán en una ceremonia en Berlín

Por otro lado, los trenes serán presentados en una ceremonia en Berlín, el próximo 17 de octubre, informa Talgo.

Estos vehículos, precisa Talgo, son parte de la plataforma tecnológica 230 de trenes Intercity (larga distancia), que el fabricante también suministra a la operadora danesa DSB (EuroCity, 16 unidades) y que suministrará a la operadora global con sede en Alemania Flix: 65 unidades, con 30 pedidas ya en firme.

Talgo señala en su nota que la aceptación por parte de la operadora ferroviaria estatal alemana, la primera y mayor de la Unión Europea, es «un paso más en su consolidación para suministrar soluciones de movilidad de alta calidad en los mercados más competitivos».

El constructor ferroviario español presentó en mayo los resultados del primer trimestre con la vista puesta en el cierre de la venta del 29,77 % al consorcio que encabeza Sidenor, actualmente en prórroga.

En ese periodo, Talgo perdió 7,1 millones de euros, frente a las ganancias de 10,4 millones entre enero y marzo de 2024, y retiró sus previsiones para el ejercicio.

Las ventas cayeron un 7,9 % y el beneficio bruto de explotación, un 47,8 %.