Eclipse solar del 12 de agosto: Cellnex refuerza la continuidad de las redes en España y Portugal

El próximo miércoles 12 de agosto al atardecer, la Península Ibérica vivirá un fenómeno astronómico excepcional: un eclipse solar total cuya franja de totalidad cruzará España de oeste a este y que será visible de forma parcial desde Portugal. El fenómeno coincide con la temporada alta de turismo y puede favorecer desplazamientos hacia áreas rurales, miradores, zonas de interior y puntos de costa elegidos para su observación.

La concentración puntual de población en determinadas ubicaciones y el uso intensivo de datos móviles para compartir o retransmitir el fenómeno podrían elevar temporalmente el tráfico de red. Ante este escenario, Cellnex, principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa, reforzará la supervisión de los emplazamientos que opera y mantendrá activos sus protocolos de respuesta, en coordinación con sus clientes, para contribuir a la continuidad de las redes.

“Las redes de telecomunicaciones son infraestructuras críticas, especialmente ante acontecimientos que pueden concentrar a miles de personas en ubicaciones concretas. Desde Cellnex trabajaremos junto a nuestros clientes para reforzar la supervisión y la capacidad de respuesta de las infraestructuras que operamos, favoreciendo así la continuidad de las comunicaciones”, señala Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Iberia.

Supervisión y respaldo para la continuidad de las redes de Cellnex

Durante el eclipse, Cellnex reforzará la monitorización de las infraestructuras que opera en las áreas donde puedan producirse picos puntuales de demanda, incluidos entornos rurales, de interior y de costa.

La compañía mantendrá preparados sus equipos y protocolos de actuación para identificar y atender con rapidez cualquier incidencia que pueda afectar a la disponibilidad de los emplazamientos.

Los emplazamientos disponen además de soluciones de respaldo energético diseñadas para preservar su operatividad ante posibles variaciones del suministro eléctrico local. Esta capacidad industrial y operativa permite a Cellnex acompañar a sus clientes en el refuerzo de la resiliencia de las redes.

Conectividad crítica para servicios de emergencia de Cellnex

La disponibilidad de las infraestructuras de telecomunicaciones resulta esencial no solo para el uso cotidiano de la conectividad, sino también para las comunicaciones de los cuerpos de seguridad, Protección Civil y los servicios de emergencias. La labor de Cellnex contribuye a reforzar la disponibilidad de estas comunicaciones prioritarias, especialmente en zonas con alta afluencia o de acceso complejo.

Con su red de infraestructuras y capacidad operativa, Cellnex ayuda a sus clientes a mantener la disponibilidad de las comunicaciones ante situaciones extraordinarias.

Recursos para planificar la observación del eclipse

Para consultar la visibilidad del eclipse en España y localizar espacios de observación astronómica en Portugal, pueden utilizarse los siguientes recursos: