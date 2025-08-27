El automóvil alemán pierde 51.500 empleos en el último año

Las empresas reducen empleos en Alemania sobre todo las relacionadas con el automóvil, que en un año han recortado 51.500 empleos, el 7 % de todos los puestos de trabajo en este sector.

El director de encuestas del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo), Klaus Wohlrabe, dijo este miércoles que «el mercado laboral está todavía estancado en la crisis» en Alemania.

El barómetro de empleo del Ifo bajó en agosto hasta 93,8 puntos, desde los 94 de julio.

«El estancamiento de la economía hace que las empresas actúen cautelosamente en la planificación de personal», añadió Wohlrabe.

Asimismo el temor a perder el empleo lleva a muchos consumidores en Alemania a consumir menos.

Así lo refleja la caída de la confianza del consumidor en Alemania en agosto por tercer mes consecutivo.

Todos los sectores industriales reducen empleos en Alemania, especialmente el del automóvil

El barómetro de empleo del Ifo subió en la industria, pero hay señales de recortes de puestos de trabajo, aunque en menor medida que en meses anteriores.

Todos los sectores industriales importantes recortan más personal del que contratan.

El sector automovilístico redujo en los últimos doce meses 51.500 empleos, cantidad que representa casi el 7 % de todos los empleos en este sector, según un estudio de la auditora EY.

El número de empleados en la industria alemana era a finales de junio de 5,4 millones de personas, 114.000 empleos menos que un año antes (2,1 % menos).

Desde 2019 antes de la pandemia de coronavirus el número de empleos en la industria alemana se ha reducido en 245.00 empleos (4,3 % menos).