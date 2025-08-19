El AVE Madrid-Galicia sigue cortado este martes

La circulación en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia, una infraestructura gestionada por Adif y operada por Renfe, empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, continuará suspendida este martes, al menos, hasta el mediodía, dada la situación de los incendios en la provincia de Ourense.

La situación de los incendios en Ourense impide que este martes se recupere el servicio de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia, ha comunicado Adif en su red social X.

El administrador de infraestructuras ferroviarias informará a lo largo de la mañana de este martes sobre la posibilidad de recuperar el servicio durante la tarde.

Desde el 14 de agosto, el AVE Madrid-Galicia está suspendido sin que Renfe ofrezca medio alternativo a los más de 35.000 afectados

Esta línea AVE lleva suspendida desde el pasado jueves 14 de agosto, siendo más de 35.000 personas las afectadas sin que Renfe ofrezca en todo este tiempo otros medios de transporte alternativos como el autobús, porque, según Puente, «no hay tantos buses listos para contratar» -muchos viajeros, sin embargo, se organizaron y los contrataron por su cuenta- para poner en marcha un servicio alternativo por carretera a la línea de Alta Velocidad Madrid y Galicia, aunque al mismo tiempo reconoce la incapacidad de Transportes para remediar esta situación que entra en su sexto día de bloqueo.

Los numerosos incendios activos y las altas temperaturas en las provincias de León, Zamora y Ourense impiden operar el servicio ferroviario con seguridad desde el pasado martes.

Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, tras el fin de la actual ola de calor, continúa la preocupación por los incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que han provocado el desalojo de miles de personas y la llegada de una histórica ayuda internacional.

Nueve incendios forestales siguen activos este lunes en Galicia, todos en la provincia de Ourense, tras arrasar 62.000 hectáreas de terreno, según el último balance de la Consellería del Medio Rural.