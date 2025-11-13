El Grupo ACS alcanza un beneficio de 655 millones en el tercer trimestre, un 11,6% más

El Grupo ACS obtuvo en el tercer trimestre del año un beneficio neto atribuible de 655 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al mismo periodo del año anterior, un 11,6% al ajustarse por el efecto del tipo de cambio. El beneficio por acción (BPA) creció un 8,2%, hasta los 2,55 €.

El beneficio neto ordinario del Grupo, que excluye los resultados extraordinarios en ambos ejercicios, aumentó un 23,8% en términos comparables, hasta superar los 585 millones de euros, apoyado en la buena evolución operativa de todas las actividades, especialmente de Turner. Este excelente resultado permite revisar al alza los objetivos de resultados para el año hasta situar el crecimiento anual del beneficio neto ordinario ente un 20% y un 25% (820-855 millones de euros), frente al 9-17% anterior.

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) del Grupo alcanzó los 2.217 millones de euros, un 32% superior al del mismo periodo de 2024, (38% ajustado por tipo de cambio).

Por su parte, el beneficio ordinario de explotación (EBIT) se situó en 1.497 millones de euros, un 38,8% más que el año anterior (45,1% ajustado por tipo de cambio). Destaca el fuerte crecimiento de Turner, con una mejora significativa de sus márgenes operativos.

Diversificación Internacional de ACS

Las ventas del Grupo ACS en los primeros nueve meses del año alcanzaron los 36.753 millones de euros, un 23,7% más en términos interanuales, gracias al sólido comportamiento de todas las actividades.

A cierre de septiembre de 2025, la cartera se situó en los 89.274 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del +8,9% en términos comparables, es decir, ajustado por tipo de cambio. Este avance responde al aumento del volumen de adjudicaciones registradas en el ejercicio, que superó los 43.800 millones de euros, especialmente impulsado por los mercados de infraestructuras de nueva generación, y con especial énfasis en la construcción de centros de datos, cuya cartera ha aumentado en más de 6.800 millones de euros en los últimos 12 meses.

Resultados por áreas de actividad

Soluciones integrales

Turner



Turner mostró un fuerte crecimiento de ventas (+38%), impulsado por el buen comportamiento orgánico (+36%) de los sectores de centros de datos, salud, deportes y educación, y por la contribución de Dornan Engineering, la firma irlandesa de ingeniería electromecánica adquirida por el Grupo a finales de 2024.



El beneficio antes de impuestos aumentó un 59% respecto al mismo periodo del año pasado, superando los 625 millones de euros, con una mejora continua del margen hasta el 3,3% gracias a la especialización en proyectos de tecnología avanzada.



Además, las adjudicaciones crecieron un 21,3% ,disparando la cartera de proyectos por encima de los 34.379 millones de euros.



CIMIC



Las ventas de CIMIC aumentaron un 12,6% hasta situarse en 7.979 millones de euros, apoyados en el buen comportamiento de sectores estratégicos de crecimiento.



El beneficio ordinario antes de impuestos de CIMIC aumentó un 12,5% respecto al tercer trimestre de 2024, alcanzado los 351 millones de euros.



La cartera de proyectos superó los 23.000 millones de euros (+3,1% en términos comparables) gracias al crecimiento en los segmentos de centros de datos, defensa y movilidad sostenible.

Ingeniería y construcción

Las ventas del área del Ingeniería y Construcción del Grupo ACS, en la que operan Hochtief I&C, Dragados y FlatironDragados, aumentaron un 11,2%, impulsadas por la actividad en los segmentos de alto crecimiento, en concreto en los sectores de centros de datos y de transporte de alta velocidad.



El beneficio antes de impuestos aumentó un 35%, hasta los 202 millones de euros, y el EBITDA creció un 21% superando los 444 millones de euros.



Por su parte, la cartera se sitúa en los 28.869 millones de euros, un 1,6% ajustada por tipo de cambio. En este sentido, los sectores que más crecieron fueron movilidad sostenible, infraestructuras de transporte y defensa, donde el Grupo mantiene una sólida posición tanto en Estados Unidos como en Europa.

Infraestructuras

El área de Infraestructuras, donde operan Abertis e Iridium, contribuyó con 139 millones de euros al beneficio ordinario del Grupo.



Cabe destacar el sólido crecimiento de las ventas de Iridium, un 58,8%, debido a la contribución adicional de proyectos en Reino Unido (A13), Norteamérica (SR-400) y una evolución operativa positiva de todos los activos bajo gestión.



Por su parte, Abertis mostró un sólido rendimiento operativo, con un crecimiento del tráfico del 2,3% apoyado en el buen comportamiento en España, Chile, Brasil y Francia.



Las ventas y el EBITDA de Abertis en términos comparables crecieron un 6% y un 7% respectivamente, respaldadas por la diversificación geográfica de la cartera y las tarifas vinculadas a la inflación.

Situación Financiera de ACS

El Grupo ACS cerró el tercer trimestre del año con una deuda neta de 2.227 millones de euros, lo que supone un descenso de 173 millones desde septiembre 2024, a pesar del impacto de la devaluación del dólar frente al euro (c.€ 100 millones).

Esta buena evolución se debe al fuerte flujo de caja operativo neto de los últimos doce meses, de 1.974 millones de euros, lo que ha permitido mantener una atractiva remuneración al accionista (451 millones de euros) y realizar inversiones estratégicas de capital por valor de 1.245 millones de euros. Entre ellas destacan: