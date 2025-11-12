Talgo cae un 4% en bolsa por el temor de los inversores a unos malos resultados este jueves

El constructor ferroviario Talgo publica este jueves sus resultados de los nueve primeros meses del año, con previsiones a la baja, una vez que se ha cerrado la venta del 29,7% de su capital al consorcio vasco encabezado por Sidenor. Debido a esta noticia, la empresa ferroviaria Talgo ha caído el 4,03% en bolsa.

Al cierre bursátil, cada acción de Talgo ha cedido doce céntimos de euro, ese 4,03%, hasta 2,86 euros. En el año acumula unas pérdidas del 11,31%.

Los analistas prevén un descenso en las ventas de en torno al 15 % , desde los 498 millones de ingresos del periodo enero-septiembre de 2024, sobre todo por los ajustes en el contrato con la ferroviaria alemana Deutsche Bahn (DB), según explican desde Renta4.

Calculan también un ebitda (resultado bruto de explotación) negativo frente a los 57,7 millones positivos de un año antes.

Los ajustes en el contrato de DB (37,5 millones de euros de menor ingreso) ya se consignaron en los resultados del primer semestre, cuando se comunicó la reducción del contrato para pasar de 79 a 60 trenes, pero siguen pesando en el conjunto del ejercicio.

Para el conjunto de 2025, Renta4 espera unos ingresos de entre 560 y 590 millones de euros y un ebitda prácticamente a cero, con una deuda neta de 350-370 millones de euros.

Pérdidas en el primer semestre

En el primer semestre, el constructor ferroviario perdió 65,7 millones de euros frente a 14,6 millones de euros de ganancias un año antes, con 270 millones de euros de facturación, el 22 % menos.

La cartera de pedidos cerró junio con un récord histórico, de 4.967 millones de euros, según la compañía, principalmente por la nueva adjudicación de Flixtrain de un contrato de fabricación de 65 composiciones Talgo 230 con una orden en firme de 30 composiciones y su mantenimiento durante 15 años.

La empresa espera que esta cartera supere los 7.000 millones de euros en los próximos meses «con contratos ya adjudicados pendientes de condiciones precedentes».

La publicación de resultados se produce dos años después de que la compañía se pusiera en el mercado, y, tras opas fallidas y ofertas que no llegaron a concretarse, la semana pasada se anunció el acuerdo por el que la instrumental Pegaso (formada por el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadora de Talgo) traspasará el 29,7 % del capital por 156,67 millones de euros.

Sepi tiene que aportar 75 millones de euros para que Talgo pase «a manos vascas»

El consorcio comprador está encabezado el Gobierno vasco a través de las cajas BBK y Vital y el fondo público Kinkatuz, y por Sidenor, una empresa investigada por la Audiencia Nacional, que pagarán 4,25 euros por acción, 10 céntimos por encima del precio pactado en febrero pasado, aunque ahora se ha eliminado el pago diferido de 0,85 euros en función de los resultados de 2027 y 2028 que se acordó entonces.

Además, el Gobierno autorizó a la SEPI a entrar en el capital de Talgo, con una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8 % de la compañía (45 millones de euros) y la suscripción de una emisión de deuda por 30 millones, con lo que su aportación total sumará los 75 millones.