Ferrovial celebró su Junta General de Accionistas este jueves, después de un año de excelente desempeño operativo e intensa actividad de rotación de activos, en el que las acciones de la compañía comenzaron a cotizar en Nasdaq.

«2024 ha sido un año importante para Ferrovial. En mayo, nuestras acciones empezaron a cotizar en Nasdaq. Este es un paso más en nuestro proceso de internacionalización y demuestra nuestro compromiso por invertir en Estados Unidos y con el mercado estadounidense. Este hito se produjo casi 25 años después de nuestra salida a bolsa en Madrid y ha sido firmemente respaldado por nuestros accionistas», dijo el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, durante la Junta.

Del Pino destacó el sólido crecimiento logrado por todas las divisiones de negocio. En Autopistas, las managed lanes en Norteamérica registraron un pronunciado incremento de los ingresos por transacción, superando significativamente la inflación. El negocio de Construcción mejoró considerablemente la rentabilidad. En Aeropuertos, la Nueva Terminal Uno (NTO) del Aeropuerto Internacional JFK en Nueva York alcanzó importantes hitos de construcción durante el año y avanza dentro del calendario previsto para estar operativa en 2026.

Resultado de explotación de 1.342 millones

Ferrovial cerró 2024 con un resultado bruto de explotación ajustado de 1.342 millones de euros, un aumento interanual del 38,9% en términos comparables, mientras que los ingresos ascendieron a 9.147 millones de euros, experimentando un crecimiento interanual del 6,7% en términos comparables. El beneficio neto se situó en 3.239 millones de euros, impulsado por las desinversiones de activos maduros.

Durante el ejercicio, el grupo cerró la venta de un 19,75% del aeropuerto de Heathrow por 2.004 millones de euros y de un 5% de IRB Infrastructure Developers por 211 millones de euros. Además, la compañía anunció un acuerdo para vender su participación del 50% en AGS y completó otras desinversiones menores. Las inversiones se destinaron principalmente a autopistas, con la adquisición de una participación del 24% en IRB Infrastructure Trust por 710 millones de euros, y a aeropuertos, con una inyección de capital de 469 millones de euros en la Nueva Terminal Uno del aeropuerto JFK.

Distribución a los accionistas de Ferrovial

La acción de Ferrovial cerró 2024 en €40,60, lo que representa una revalorización interanual del 23%, que se compara con un repunte del 14,8% del IBEX 35 y un 28,6% del Nasdaq. En el mismo periodo, el retorno total al accionista se situó en el 25,7%.

La compañía repartió €831 millones entre sus accionistas en 2024, que incluyeron €271 millones del programa de recompra de acciones anunciado en 2023. En 2025, Ferrovial espera distribuir €570 millones entre dividendos y recompra de acciones, que se suman al programa de recompra de acciones adicional anunciado por un importe de hasta €500 millones.

Foco en el crecimiento en Norteamérica

El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, explicó ante la Junta algunos de los logros que permitieron a la compañía registrar un año notable. En Autopistas, todos los activos en Norteamérica distribuyeron dividendos. Construcción logró una cartera de pedidos récord y un margen EBIT ajustado del 3,9%, superando el objetivo establecido para el año. En Aeropuertos, la NTO alcanzó un progreso de hasta el 60% en el proceso de construcción a finales de 2024 y logró cerrar 16 acuerdos con aerolíneas, incluidos contratos ejecutados con diez compañías y seis cartas de intención.

En 2024, Ferrovial completó su estrategia Horizon 24 y dio inicio a su nuevo plan. Durante su discurso ante los accionistas, Madridejos destacó las prioridades para los próximos años, con especial foco al crecimiento sostenible y la creación de valor para los accionistas. “Nuestra prioridad es el crecimiento en Norteamérica, pero seguiremos explorando oportunidades en otras regiones”, afirmó.

En 2024, Ferrovial reafirmó su liderazgo en sostenibilidad, y quedó reconocida como la empresa más sostenible de Europa y la segunda del mundo dentro del sector de Construcción e Ingeniería por el Dow Jones Best in Class Index, donde ha estado presente durante 23 años. De cara al futuro, Ferrovial ha definido objetivos más ambiciosos para la reducción de emisiones de CO 2 en línea con la trayectoria de 1,5 °C validada por la iniciativa Science Based Target initiative (SBTi) con el objetivo de reducir sus emisiones directas en un 42% y las indirectas en un 25% para 2030.

Acuerdos de la Junta de Ferrovial

La Junta de Accionistas aprobó la reelección como consejero ejecutivo de Rafael del Pino, presidente del Consejo de Administración, así como de Óscar Fanjul, vicepresidente del Consejo, María del Pino, José Fernando Sánchez-Junco, Bruno Di Leo, Hildegard Wortmann y Alicia Reyes, como consejeros no ejecutivos.

Además de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024, los accionistas aprobaron la emisión de nuevas acciones con fines generales y para la distribución de uno o más dividendos flexibles en términos similares a los del año anterior, así como el nombramiento de PricewaterhouseCoopers (PwC) como auditor externo y como verificador de la información sobre sostenibilidad, ambos para el periodo comprendido entre 2025 y 2027.

La Junta General también aprobó la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros y emitió un voto consultivo favorable al Informe de Remuneraciones y al Informe de Estrategia Climática de la sociedad.