Una de las muchas protestas y huelgas que se viven en Ryanair por parte de sus trabajadores.

Francia se felicita de que Volotea retome líneas que Ryanair va a abandonar por ‘falta de aviones’

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, se ha felicitado de que Volotea vaya a retomar algunas de las líneas que la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha anunciado que va a abandonar en Francia, en particular porque la compañía española tiene previsto crear 70 empleos, algo que no ha hecho la irlandesa.

En una entrevista a la emisora RMC, Tabarot ha rechazado el argumento de la subida de impuestos a los billetes de avión en Francia como razón esgrimida por Ryanair para la reducción de un 13 % de sus capacidades en ese país en la temporada de otoño-invierno.

«Es una cortina de humo», ha afirmado el ministro, que ha asegurado que lo que hay detrás es que «a Ryanair le faltan aviones».

Duras acusaciones de Francia a Ryanair

Además, ha cargado contra la compañía irlandesa de bajo costo porque «se exonera de sus obligaciones sociales y fiscales», y para ilustrarlo se ha referido a sentencias condenatorias de la Justicia francesa y de conflictos laborales en los que ha estado implicada.

El 30 de julio, Ryanair anunció que va a dejar de operar en tres aeropuertos franceses, los de Estrasburgo, Brive la Gaillarde y Bergerac; y que en total abandonará 25 líneas en Francia.

Su consejero delegado, Michael O’Leary, lo vinculó al aumento de la llamada Tasa de Solidaridad sobre los Billetes de Avión (TSBA) que se aplica en Francia y que desde marzo se incrementó de 2,63 a 7,40 euros por pasajero en los vuelos en Europa en clase turista.

O’Leary, la coacción como bandera

O’Leary afirmó que habían presentado al Gobierno francés «un plan de crecimiento en cinco años» con el que preveían duplicar el número de pasajeros en Francia, para pasar de 15 millones en 2025 a 30 millones en 2030, pero a condición de que suprimiera los impuestos a la aviación.

«Si no -advirtió- tenemos alternativas menos costosas en otros países que se dan cuenta de la estupidez de los aumentos de impuestos en Francia y tratan de explotarlo».

Para ocupar parte del mercado que Ryanair va a abandonar, Volotea, que ya está implantada en el aeropuerto de Estrasburgo, va a operar desde el próximo invierno las líneas con Agadir (Marruecos) y Oporto (Portugal) de la compañía irlandesa.

Además, como ha señalado el ministro francés, «va a crear 70 empleos localmente, algo que Ryanair no ha hecho».

Estrasburgo es uno de los nueve aeropuertos franceses en los que se ha instalado Volotea (aunque opera desde una veintena), que con una flota de 41 aviones Airbus de los modelos A319 y A320 se ha especializado en las ciudades pequeñas o medianas para ofrecer vuelos de líneas no explotadas por la competencia. Francia es su principal mercado.