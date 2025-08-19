El 'ingenio' y la hiperactividad de Óscar Puente en X no es trasladable a la responsabilidad de buscar una solución a los problemas que tienen bloqueada la línea AVE Madrid-Galicia desde hace ya una semana. Está claro que es más fácil, tuitear, que gestionar.

Hoy no hay AVE Madrid-Galicia; mañana… ya veremos, dice Puente

La línea AVE Madrid-Galicia seguirá suspendida este martes a causa de los incendios que asolan el noroeste peninsular, según ha avanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Puente ha explicado en una publicación en su cuenta de la red social X que «no hay cambios significativos sobre la posibilidad de utilizar» la línea de alta velocidad y que, por tanto, este martes no se podrá prestar el servicio por quinta jornada consecutiva. El AVE Madrid-Galicia lleva suspendido desde el pasado jueves, aunque con interrupciones desde el pasado martes 12 de agosto, siete días en los que Óscar Puente, el responsable de Transportes, Ministerio al que están adscritas Renfe y Adif, ha sido incapaz de dar una solución a los cerca de 40.000 viajeros afectados. Simplemente dijo, eso sí, en su red social favorita X, que no había ‘buses’ suficientes en España para suplir al AVE y que su Departamento era incapaz de gestionar una alternativa. Lo único que se ha hecho es dos frecuencias de trenes Madrid-Zamora y viceversa al día.

«Todo apunta a que mañana en la primera de las tres franjas en las que hemos dividido el día para tomar las decisiones de cancelación, tampoco se prestará servicio», ha añadido Puente.

El AVE Madrid-Galicia está suspendido por completo desde el pasado jueves 14 de agosto

El servicio entre Madrid y Galicia lleva suspendido por completo desde el pasado jueves, aunque la primera interrupción se produjo ya el pasado martes, hace ahora una semana, por la cercanía de los incendios a la infraestructura a su paso por Ourense y Zamora.

Adif ya informó este lunes que la situación de los fuegos en Ourense impedía recuperar la circulación hasta al menos el mediodía de este martes y emplazaba a la mañana de este martes para informar sobre la posibilidad de recuperar el servicio durante la tarde.

Ante esta situación, Renfe empezó a operar hace varios días una serie de trenes especiales entre Zamora y Madrid. Los trenes confirmados para este martes entre Madrid y Zamora son dos frecuencias desde Chamartín, a las 7.14 y a las 13.20 horas, y con salida desde la Zamora a las 8.40 horas y a las 14.36 horas.

Carreteras

En el ámbito de las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado la vuelta a la circulación de dos tramos de la A-52, la autovía que da acceso a las Rias Baixas y a Ourense.

Según datos de la DGT a las 9.00 horas, se ha reabierto el tramo de la A-52 en el kilómetro 124 a la altura de O Canizo (Ourense), en sentido Vigo y el comprendido en el kilómetro 99 en el entorno de Padornelo (Zamora) en sentido Ourense, afectado por la intensidad del fuego de Puebla de Sanabria.

No obstante, a las 9.00 horas un total de quince carreteras de las provincias de Ourense, Zamora, León, Cáceres, Madrid y Asturias seguían cortadas.

De las quince carreteras cortadas, siete están en León, tres en Zamora, dos en Cáceres, una en Ourense, otra en Asturias y una más en Madrid.