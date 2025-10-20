Huelga del personal de tierra de Ryanair en Galicia tras la ruptura de la negociación

El personal de tierra y pasaje de Ryanair en Galicia se encuentra este lunes en huelga y ha realizado una concentración en el aeropuerto de Santiago de Compostela en protesta por la ruptura «unilateral» de las negociaciones por parte de la empresa.

Un centenar de trabajadores se manifestaron en la terminal del aeropuerto Rosalía de Castro con pancartas en contra del ERE que pretende aplicar la compañía y que, según los sindicatos, dejaría la plantilla en un 15 o un 20 % de la que tiene Ryanair en Galicia actualmente.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del comité de empresa, Alberto Couceiro, de Comisiones Obreras, explicó que la negociación concluyó el pasado viernes en desacuerdo y calificó de «irrisorias» las propuestas de la empresa.

«Nos querían dar 30 días por despido con quince mensualidades, lo que es muy poco teniendo en cuenta que Ryanair batió en 2025 los beneficios de todos los años anteriores», ha asegurado.

Los trabajadores demandan a la empresa que, en lugar del ERE, aplique un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) hasta el próximo julio, mientras dure el cierre de la pista del aeropuerto por obras, previsto entre abril y mayo, ya que prevén que la empresa aumente los vuelos posteriormente.

La empresa finalizó las negociaciones «unilateralmente», según CIG

«Pero la empresa no está dispuesta a negociar y solo piensa en el ERE porque quiere extinguir los contratos de la gente más antigua y volver a contratar después a gente eventual con menos horas y con contratos más precarios», ha denunciado Couceiro.

Respecto al seguimiento de la huelga, el sindicalista ha explicado que la está siguiendo «bastante gente», aunque ha precisado que en los vuelos «no está habiendo mucho retraso» porque la empresa estableció servicios mínimos «casi del 100 % a toda la plantilla».

Por su parte, la delegada de la CIG en el Comité de Empresa, Sofia Miranda, ha recalcado que la empresa finalizó las negociaciones «unilateralmente» y que han impugnado el ERE de la empresa ante la Audiencia Nacional, que esperan que «lo eche atrás».

«Es irrisorio que la empresa quiera despedir al 80 o al 85 % de la plantilla porque en verano sabemos ya que se van a aumentar los vuelos, que ya no se están cubriendo con el personal necesario», ha afirmado.

Los despidos en Ryanair afectarán indirectamente a otras empresas que trabajan en el aeropuerto

Los sindicatos han advertido de que los despidos en Ryanair afectarán indirectamente a otras empresas que trabajan en el aeropuerto, como las cafeterías o el alquiler de coches, además de al turismo, no solo en Santiago sino en toda Galicia.

El secretario xeral del Movimiento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, y el diputado Manuel Lago se reunieron hoy en el aeropuerto de Santiago con los trabajadores de Ryanair afectados por el cierre de la base de la compañía en la comunidad.

«El ERE presentado por Ryanair es una auténtica vergüenza. No fue negociado con la representación sindical y constituye un ataque directo a los derechos de los trabajadores», ha dicho López, que ha defendido la transformación del ERE en un ERTE con derecho preferente a la reincorporación.

Lago ha acusado a la aerolínea de actuar «de mala fe, movida por intereses políticos y no por criterios de rentabilidad económica» y de utilizar el ERE como «mecanismo de presión al Gobierno en una estrategia miserable de sus directivos».

Sumar Galicia ha instado al Ayuntamiento, a la Xunta y al Gobierno central -a través de la Comisión de Coordinación Aeroportuaria- a buscar «de forma inmediata una solución que garantice que los trabajadores no pierdan sus puestos de trabajo ni sus derechos, al tiempo que se recuperan las conexiones».