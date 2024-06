IAG defiende la ampliación de El Prat

PUBLICIDAD

El consejero delegado de Internacional Airlines Group (IAG), Luis Gallego, se ha mostrado favorable este miércoles a la ampliación del aeropuerto de Barcelona para ganar conectividad aunque ha rechazado posicionarse sobre la propuesta que considera más adecuada para ello.

Durante la presentación de un estudio sobre el impacto económico de la actividad de IAG en Cataluña, Gallego ha defendido la ampliación del principal aeropuerto catalán al igual que hace el grupo, ha apuntado, en el debate sobre la necesidad de crecer de otros aeródromos en Europa.

«Siempre decimos que abogamos por la ampliación pero hay que tener en cuenta la sostenibilidad económica y ambiental. Tiene que tener sentido y tiene que ser sostenible», ha dicho, tras asegurar que es necesario «llegar a más países con más vuelos».

En este punto, ha afirmado que «si hay que cargar más tasas a los viajeros no tendría sentido» ni tampoco si el proyecto no contribuye a «descarbonizar» el sector del transporte aéreo.

Pese a no posicionarse por ninguna de las alternativas que se han puesto sobre la mesa para ampliar la actividad del aeropuerto de Barcelona, Gallego sí que ha considerado que no tiene sentido basarse en una conexión con los aeropuertos de Lleida o Reus. «Desde un punto de vista de ‘hub’ no funciona», ha dicho.

IAG abrirá un centro de inteligencia artificial en Barcelona con 150 empleados

El grupo IAG también ha anunciado hoy que abrirá dentro de dos semanas en Barcelona un centro de IA (inteligencia artificial) para desarrollar ideas en ámbitos como la gestión de incidencias con el fin de mejorar la experiencia del cliente y en el que trabajarán 150 personas.

El laboratorio será el segundo de estas características que establece el grupo que cuenta con aerolíneas como Iberia y Vueling, después del que ha ubicado en Londres, según ha anunciado este miércoles el consejero delegado de IAG (International Airlines Group), Luis Gallego.

El centro empezará su andadura con 70 trabajadores en un edificio situado junto al que ocupa la sede de Vueling en el Business Park de Viladecans (Barcelona) y se espera que llegue a 150 en el plazo de un año.

«Hemos decidido que queremos ser líderes en IA a nivel mundial y para ello hay que dar este paso. Tenemos el tamaño para invertir en este ámbito. Seremos gurús y podremos exportar ideas fuera», ha explicado Gallego durante la presentación de un estudio sobre el impacto económico de la actividad del grupo en Cataluña.

Laboratorio de desarrollo de ideas

El centro, que supondrá una inversión que no se ha facilitado, se plantea como un laboratorio de excelencia de desarrollo de ideas sobre cuestiones de calado para la actividad de las aerolíneas como la experiencia del cliente, la gestión de las incidencias o la predicción de las tareas de mantenimiento.

«La IA también puede ayudar a nivel operativo, a preparar los vuelos de la manera más eficiente posible en función, por ejemplo, de la meteorología, con datos a tiempo real», ha explicado el máximo ejecutivo de IAG.

Gallego, acompañado por la presidenta y consejera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, y el consejero delegado de Level, Fernando Candela, ha presentado un informe encargado a la consultora PwC sobre el impacto económico del grupo en 2023 en Cataluña.

La actividad de las aerolíneas del grupo contribuyó en más de 6.000 millones de euros al PIB catalán y apoyó la creación de más de 81.000 empleos, cifras que suponen un valor añadido equivalente al 2,1 % del PIB y del 2,3 % del empleo.