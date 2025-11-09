Iberia fue la aerolínea del grupo IAG (al que pertenecen también British Airways, Vueling y Level) con mayor crecimiento absoluto en el beneficio operativo en el tercer trimestre, con un alza de 56 millones (12,3%), hasta 510 millones de euros.

IAG, líder por beneficios de las grandes aerolíneas europeas

IAG -en el que se integran Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- volvió a batir a sus grandes competidores europeos en sus resultados hasta septiembre, con 2.703 millones de euros de beneficio neto, frente a los 1.168 millones de Air France-KLM y los 1.093 millones del grupo Lufthansa.

Una vez que IAG ha remitido este viernes sus cifras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la foto de los tres grandes grupos de aerolíneas en Europa refleja que el aumento de los ingresos fue semejante (en torno al 5 %) para IAG y el grupo alemán, mientras que el consorcio franco-neerlandés apenas subió el 1,6 %.

Así, el grupo encabezado por Lufthansa (que integra también a Austrian, Swiss, Brussels y Eurowings) reportó unos ingresos de 29.648 millones de euros entre enero y septiembre, el 5 % más que un año antes.

IAG consignó unas ventas de 25.234 millones, el 4,9 % sobre un año antes; y Air France-KLM (que incorpora también Transavia) sumó 24.822, el 1,6 % más.

IAG gana hasta septiembre 2.703 millones, frente a los 1.168 millones de Air France-KLM y los 1.093 millones del grupo Lufthansa

En volumen de pasajeros, el mejor resultado lo dio Lufthansa, con 103 millones (2 % más); y, porcentualmente, Air France, que subió el 5,1 %, hasta 78,2 millones. IAG registró 92,4 millones de viajeros y cayó el 0,6 %.

Todas ellas redujeron el factor de ocupación: IAG bajó un punto, hasta el 85,8 %; Lufthansa recortó 0,3 puntos (83,1 %); y AF-KLM los redujo 0,2 puntos, hasta 87,4 %.

En términos de deuda neta, el volumen más abultado es el de AF-KLM, con 7.787 millones al cierre de septiembre; seguido de IAG, con 6.009 millones; y Lufthansa, con 5.116 millones.