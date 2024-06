PUBLICIDAD

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dicho este jueves que Europa no puede «hacer el canelo» y poner en riesgo sectores, como el de la automoción, por una política energética no bien diseñada.

Imaz, que ha intervenido en un desayuno de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), en Madrid, ha destacado la necesidad de una política energética europea, y ha opinado que las cosas van a ir por ese camino en los próximos cinco años, tras la celebración de las elecciones europeas de junio.

El CEO de la petrolera ha manifestado que Europa tiene que hacer la transición energética y la descarbonización con las capacidades tecnológicas que tiene, sin poner en riesgo sectores como el de la automoción, y ha añadido que es un buen momento para que se «de un giro» para tener una política energética que, además de descarbonizar, esté enfocada a la industria.

En su opinión, eso permitirá ser más competitivos y que se descarbonice más, pues la industria europea es más eficiente que la de otras zonas, como China, y, con su mayor presencia y relevancia, habría menos emisiones de CO2 en el mundo.

«Tenemos que descarbonizar, pero hacerlo de forma inteligente, mirando a la industria y a los ciudadanos europeos», ha dicho Imaz.

El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, pide no prejuzgar las tecnologías desde la política

Imaz considera que hay que ser «neutros tecnológicamente», pues todas las tecnologías acompañan en la transición energética, como los combustibles renovables, y ha pedido no prejuzgar «las tecnologías desde la política».

Ha subrayado que la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) estadounidense contempla todas las tecnologías energéticas y Estados Unidos «no dice disparates» como el de prohibir el motor de combustión en 2035, como en la UE.

Aunque cree que «eso no va a pasar», ha dicho que, por el camino, el mensaje a las empresas automovilísticas es que no inviertan en esos motores y la consecuencia es que no se reduce el CO2, pues cada vez hay más vehículos viejos que contaminan más.

Imaz ha subrayado que la transición energética tiene que ser «socialmente justa», pero también territorialmente y con todos los sectores productivos.

Ha señalado que en Repsol, una compañía que opina se ha transformado, y tiene el objetivo de lograr cero emisiones netas para 2050 y es ya el cuarto operador eléctrico de España con 3.000 megavatios (MW) en operación, siguen estando «orgullosos» de producir petróleo y gas.

Y ha añadido que cuanto más transición energética haya, más se necesitarán productos derivados del petróleo para carrocerías de coches, aerogeneradores o paneles fotovoltaicos.

Respecto al hidrógeno renovable, Imaz cree que España tiene una oportunidad, pero hay que «rebajar un poquito» la expectativa sobredimensionada que «creamos todos emocionalmente hace tres años» ante la invasión rusa de Ucrania que disparó los precios del gas.

Reconocer a los empresarios

Por otro lado, Imaz, que fue consejero del gobierno vasco, ha recordado el daño que la banda terrorista ETA hizo al tejido empresarial vasco, con el ataque al empresario y a los valores que representa, algo que, ha dicho, va a costar tiempo remontar.

El máximo ejecutivo de Repsol ha añadido que ahora también, por otra razones, existe el riesgo de que en el conjunto de la sociedad española se extienda el ataque a la cultura empresarial, que no se reconozca al que arriesga, y ha añadido que «necesitamos valorizar y reconocer al empresario» porque es el que crea empleo y permite tener un modelo de competitividad y empleos que no sean estacionales y que estén bien pagados.

«Para eso necesitamos que la gente invierta y se tenga derecho a un legítimo beneficio», ha dicho Imaz, quien ha manifestado que hay que «premiar al que invierte, al que emprende».

Preguntado por que pediría a los actuales políticos, ha señalado que España necesita un modelo de competitividad moderno, industrial y tecnológico, que tiene que ser acordado y trascender a un gobierno y a una administración u otra, pues es lo que permitirá que los jóvenes tengan empleos bien pagados y estables.