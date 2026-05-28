Indra y 6TL se alían para desarrollar tecnologías con aplicaciones en el sector de defensa

Indra y la empresa catalana 6TL Engineering han sellado una alianza estratégica para explorar y desarrollar oportunidades conjuntas en tecnologías avanzadas aplicadas al ámbito de la defensa.

Según ha informado Indra este miércoles en un comunicado, el acuerdo permitirá combinar la experiencia de Indra en sistemas avanzados de defensa con las capacidades de ingeniería de 6TL en áreas como la instrumentación y los bancos de pruebas.

Indra aportará capacidades en proyectos de mando y control, radar, electroóptica, simulación, espacio, comunicaciones, inteligencia artificial y ciberdefensa, además de su experiencia en mantenimiento y soporte de sistemas complejos.

Por su parte, 6TL, con sede en Castellar del Vallès (Barcelona), contribuirá con su especialización en ingeniería de test, validación y certificación de producto, desarrollada en sectores como la automoción, la movilidad y la industria avanzada.

La alianza se formalizó durante el IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa, celebrado el pasado 11 de mayo en Barcelona, según ha indicado la empresa.