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Sede de Amadeus.

Las aerolíneas llevan en volandas los beneficios de Amadeus

El proveedor de servicios tecnológicos Amadeus ganó en los nueve primeros meses del año 1.088,2 millones de euros, el 10,1 % más que en ese periodo del año anterior, por la buena evolución del sector aéreo.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos del grupo aumentaron un 6,4 %, hasta 4.895 millones de euros; y el beneficio de explotación subió el 8,4 %, hasta 1.420 millones de euros.

En los primeros nueve meses de 2025, los ingresos del área de soluciones tecnológicas para la industria aérea se incrementaron un 6,5 % debido a la subida del 3,7 % en el número de pasajeros embarcados y al incremento del 4 % en los ingresos por pasajero (a tipos de cambio constantes).

Los ingresos por pasajero embarcado se beneficiaron de una evolución favorable de los precios gracias a una venta continuada de soluciones complementarias a los clientes, así como al fuerte crecimiento de las divisiones de soluciones tecnológicas para aeropuertos y servicios expertos para aerolíneas.

Pasajeros embarcados por Amadeus

Los volúmenes de pasajeros embarcados de Amadeus se vieron principalmente impulsados por el crecimiento del tráfico aéreo mundial en el periodo y el impacto positivo de los cambios en las tecnologías aplicadas, señala la empresa.

Experimentaron un fuerte crecimiento en la región Asia Pacífico, donde los pasajeros embarcados aumentaron un 7,6 % en el periodo.

En el conjunto de los primeros nueve meses del año, el área de hoteles y otras soluciones incrementó sus ingresos un 5,8 %, tasa que en el tercer trimestre se aceleró hasta el 9,4 % gracias sobre todo a la captación de nuevos clientes.

Distribución aérea registró un crecimiento de los ingresos del 6,6 % en los primeros nueve meses de 2025, apoyándose en un incremento del 2,7 % en las reservas y en una subida del 5,2 % de los ingresos por reserva.

Entre enero y septiembre, las reservas de Amadeus crecieron especialmente en la región de Asia-Pacífico, un 12,1 %.

Amadeus invirtió hasta septiembre más de 1.000 millones de euros en I+D. 

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