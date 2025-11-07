Las aerolíneas llevan en volandas los beneficios de Amadeus

El proveedor de servicios tecnológicos Amadeus ganó en los nueve primeros meses del año 1.088,2 millones de euros, el 10,1 % más que en ese periodo del año anterior, por la buena evolución del sector aéreo.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos del grupo aumentaron un 6,4 %, hasta 4.895 millones de euros; y el beneficio de explotación subió el 8,4 %, hasta 1.420 millones de euros.

En los primeros nueve meses de 2025, los ingresos del área de soluciones tecnológicas para la industria aérea se incrementaron un 6,5 % debido a la subida del 3,7 % en el número de pasajeros embarcados y al incremento del 4 % en los ingresos por pasajero (a tipos de cambio constantes).

Los ingresos por pasajero embarcado se beneficiaron de una evolución favorable de los precios gracias a una venta continuada de soluciones complementarias a los clientes, así como al fuerte crecimiento de las divisiones de soluciones tecnológicas para aeropuertos y servicios expertos para aerolíneas.

Pasajeros embarcados por Amadeus

Los volúmenes de pasajeros embarcados de Amadeus se vieron principalmente impulsados por el crecimiento del tráfico aéreo mundial en el periodo y el impacto positivo de los cambios en las tecnologías aplicadas, señala la empresa.

Experimentaron un fuerte crecimiento en la región Asia Pacífico, donde los pasajeros embarcados aumentaron un 7,6 % en el periodo.

En el conjunto de los primeros nueve meses del año, el área de hoteles y otras soluciones incrementó sus ingresos un 5,8 %, tasa que en el tercer trimestre se aceleró hasta el 9,4 % gracias sobre todo a la captación de nuevos clientes.

Distribución aérea registró un crecimiento de los ingresos del 6,6 % en los primeros nueve meses de 2025, apoyándose en un incremento del 2,7 % en las reservas y en una subida del 5,2 % de los ingresos por reserva.

Entre enero y septiembre, las reservas de Amadeus crecieron especialmente en la región de Asia-Pacífico, un 12,1 %.

Amadeus invirtió hasta septiembre más de 1.000 millones de euros en I+D.