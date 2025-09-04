Las agencias de viajes piden calma tanto a Ryanair como a Aena para no perjudicar a los viajeros

La Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), que agrupa a más de 3.000 agencias de viajes, ha hecho este jueves un llamamiento a la aerolínea de bajo coste Ryanair y al gestor público de aeropuertos Aena (el 51% es del Estado) para que recuperen la calma y se restablezca el diálogo sobre la conectividad aérea «en favor de los viajeros».

Un día después de que Ryanair anunciara un recorte de un millón de plazas en los aeropuertos regionales del país, además de suspender vuelos a Vigo y Tenerife Norte ante las «excesivas» tarifas de Aena, las agencias de viajes aseguran que esta situación «puede dañar la conectividad, competitividad y vitalidad del turismo» español.

Asimismo, recalcan que esto puede «impactar negativamente en la marca España», por lo que reclaman «un llamamiento al control de los precios».

No obstante, las agencias inciden en que «algunas prácticas comerciales» de Ryanair son «cuestionables para el sector», si bien consideran que la vuelta al diálogo «es el único camino para reconducir la situación generada», ya que la reducción de plazas conlleva menos posibilidades de venta para las agencias.

Ryanair pide al presidente de Aena que se tranquilice, baje las tasas y no diga falsedades

Ryanair ha pedido este jueves pide al presidente de Aena, Maurici Lucena, que se tranquilice y reduzca las «elevadas tasas monopolísticas» en los aeropuertos regionales españoles en vez de publicar una «emotiva» respuesta a la aerolínea que, sostiene, está repleta de incorrecciones.

Tras el anuncio la víspera de Ryanair sobre los recortes de invierno en los aeropuertos regionales de España, la aerolínea irlandesa de bajo coste insiste en un comunicado en tachar de monopolio a Aena y la acusa de dañar con sus decisiones el tráfico aéreo, el turismo y el empleo.

«Maurici Lucena haría mejor en dedicar su tiempo a bajar sus tasas no competitivas en los aeropuertos regionales de España (casi al 70 % vacíos) y a fomentar el tráfico en las regiones, en vez de lanzar notas de prensa emocionales, pero inexactas y hacer afirmaciones falsas sobre Ryanair, la aerolínea número 1 y la que más crece en Europa», subraya hoy el CEO de Ryanair, Eddie Wilson.

Sobre la adquisición en la próxima década de 330 aviones a Boeing para crecer de 200 a 300 millones de pasajeros al año, la aerolínea asegura que les gustaría basar, al menos, 30 de estos aviones en España, pero que no lo harán mientras el «monopolio» de Aena, bajo la gestión de Lucena, siga subiendo tasas y haciendo que los aeropuertos regionales españoles sean tan poco competitivos.”

Óscar Puente: seguirá en España, pero no por chantaje ni extorsión al Gobierno

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que Ryanair «seguirá viniendo a España y seguirá aumentando el número de viajeros, porque le conviene y gana dinero», pero ha advertido de que «lo que no va a hacer es conseguirlo con el chantaje ni con la extorsión al Gobierno» español.