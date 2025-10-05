Las eléctricas piden ‘expertos independientes’ en el informe final de Entso-E sobre el apagón

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha valorado el informe sobre el apagón eléctrico del pasado abril que ha publicado hoy la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), a la que pertenece Red Eléctrica, que las eléctricas culpan del apagón, aunque también ha pedido que el documento final que verá la luz en los próximos meses incluya las valoraciones de expertos independientes.

En una nota remitida este viernes, Aelec dice que el informe «constituye un primer análisis factual» sobre el apagón y confirma que su origen estuvo «en un fallo en el control del sistema», tal y como la asociación ha venido señalando en los últimos meses y como también recoge hoy Eurelectric en su valoración.

Sin embargo, Aelec confía en que el análisis final —previsto para el primer trimestre de 2026- incorpore «todas las evidencias disponibles, incluidas las aportaciones realizadas por expertos independientes que quedan contempladas en esta fase».

La asociación, que incluye empresas como Iberdrola, Endesa o EDP, «reitera su compromiso con una evaluación rigurosa, técnica y transparente que permita identificar las causas profundas del incidente y reforzar la seguridad y la resiliencia del sistema eléctrico europeo».

El informe técnico publicado el pasado viernes por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) establece que el apagón eléctrico total registrado en España y Portugal el pasado 28 de abril obedeció a un evento único en el mundo y se debió a una «cascada de sobrevoltaje» iniciada en el sur de España que en minutos se expandió por España y Portugal.

En el incidente que apagó la península a las 12.33 influyeron varios factores, como la desconexión de varias instalaciones renovables, un aumento brusco de la tensión, oscilaciones locales previas, cortes de las interconexiones con Marruecos y Francia, así como limitaciones de mecanismos de defensa automática.

El análisis de Entso-E se basa en un estudio técnico y factual elaborado por un panel de 45 expertos de operadores de sistemas de transmisión y autoridades reguladoras de toda Europa.