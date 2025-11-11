Los aviones de entrenamiento Hürjet turcos se fabricarán en España con Airbus e Indra

Los aviones de entrenamiento del Ministerio de Defensa español que se construirán en el marco de un proyecto estratégico entre España y Turquía se fabricarán en España con participación de empresas punteras del país como Airbus e Indra, según ha precisado este martes la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

El Gobierno hizo pública en octubre la autorización del contrato para la adquisición de 45 cazas turcos Hürjet de instrucción para sustituir a las actuales aeronaves de entrenamiento de pilotos F-5 del Ejército del Aire y del Espacio, por un valor estimado de 3.120 millones de euros.

La ‘número dos’ de la cartera ministerial de Margarita Robles ha indicado a preguntas de los periodistas que la fabricación en España de esos aviones de entrenamiento reforzará tanto las instalaciones de Airbus en Albacete como la escuela de pilotos de caza del Ejército del Aire de Talavera la Real (Badajoz).

El acuerdo beneficia a las empresas nacionales de Airbus e Indra

Valcarce ha indicado que para el Ministerio de Defensa resulta muy importante que se entienda que el acuerdo alcanzado con Turquía se produce entre dos países de la OTAN y es «un acuerdo industrial que beneficia a España», al participar empresas nacionales «punteras» como Airbus e Indra.

En su momento, el Gobierno ya avanzó que la conversión a la versión españolizada de los Hürjet se realizará por Airbus Defence and Space España, que actuará como empresa coordinadora y tractora de la industria aeronáutica nacional participante en el programa.

Además, se trata de un proyecto «en España y para España con una inversión en España para crear puestos de trabajo» en este país y apostar «por la tecnología y la autonomía estratégica española», ha señalado.

Ha detallado además que es un programa especial de modernización, un proyecto estratégico de España y Turquía y que en España va a tener como desarrollo los aviones de entrenamiento del Ejército del Aire.

La secretaria de Estado de Defensa ha realizado estas declaraciones minutos antes de inaugurar en Zamora el XII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad que este año se centra en la I+D+i como motor de la sostenibilidad y eficiencia energética en Defensa.