La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), formada por CEOE Cepyme Cuenca, CEOE Teruel y FOES Soria, ha reclamado la adopción de medidas urgentes frente a la despoblación tras los incendios forestales que en los últimos días han afectado a distintas zonas rurales de España.
La organización ha lamentado esta situación y ha trasladado su solidaridad y apoyo a empresarios, autónomos y ciudadanos que sufren directamente las consecuencias.
Las organizaciones empresariales han señalado que los incendios ponen de relieve una raíz común que la SSPA denuncia desde hace años: el abandono de las zonas rurales y el avance de la despoblación, tal y como han señalado en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación.
Denuncian tras los devastadores incendios, la falta de vivienda asequible, insuficiencia de infraestructuras, ausencia de servicios básicos y una normativa poco adaptada a la realidad social y empresarial del medio rural
En ella afirman que, a pesar de la existencia de planes sobre reto demográfico, la realidad muestra que no se aplican medidas eficaces para hacer atractivos estos territorios a nuevos pobladores, y persisten carencias como la falta de vivienda asequible, insuficiencia de infraestructuras, ausencia de servicios básicos y una normativa poco adaptada a la realidad social y empresarial del medio rural.
Además de su papel productivo, han denunciado que estos territorios son espacios de ocio, sumideros de carbono y áreas de gran valor ambiental, por lo que una gestión deficiente compromete su futuro, así como el bienestar de quienes viven en ellos y de quienes los visitan.
La Red SSPA ha insistido en la necesidad de aplicar políticas diferenciales, como una fiscalidad adaptada, la mejora de infraestructuras y servicios públicos, y el impulso al emprendimiento e innovación en el medio rural, y han advertido que solo de este modo será posible revertir la despoblación, atraer nuevos habitantes y garantizar un futuro sostenible para estas áreas.