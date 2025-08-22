Los empresarios de la España Vaciada reclaman medidas tras la ola de incendios forestales

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), formada por CEOE Cepyme Cuenca, CEOE Teruel y FOES Soria, ha reclamado la adopción de medidas urgentes frente a la despoblación tras los incendios forestales que en los últimos días han afectado a distintas zonas rurales de España.

La organización ha lamentado esta situación y ha trasladado su solidaridad y apoyo a empresarios, autónomos y ciudadanos que sufren directamente las consecuencias.

Las organizaciones empresariales han señalado que los incendios ponen de relieve una raíz común que la SSPA denuncia desde hace años: el abandono de las zonas rurales y el avance de la despoblación, tal y como han señalado en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación.

Denuncian tras los devastadores incendios, la falta de vivienda asequible, insuficiencia de infraestructuras, ausencia de servicios básicos y una normativa poco adaptada a la realidad social y empresarial del medio rural

En ella afirman que, a pesar de la existencia de planes sobre reto demográfico, la realidad muestra que no se aplican medidas eficaces para hacer atractivos estos territorios a nuevos pobladores, y persisten carencias como la falta de vivienda asequible, insuficiencia de infraestructuras, ausencia de servicios básicos y una normativa poco adaptada a la realidad social y empresarial del medio rural.

Además de su papel productivo, han denunciado que estos territorios son espacios de ocio, sumideros de carbono y áreas de gran valor ambiental, por lo que una gestión deficiente compromete su futuro, así como el bienestar de quienes viven en ellos y de quienes los visitan.

La Red SSPA ha insistido en la necesidad de aplicar políticas diferenciales, como una fiscalidad adaptada, la mejora de infraestructuras y servicios públicos, y el impulso al emprendimiento e innovación en el medio rural, y han advertido que solo de este modo será posible revertir la despoblación, atraer nuevos habitantes y garantizar un futuro sostenible para estas áreas.