Naturgy vende nueve proyectos de renovables de su cartera de desarrollo en EEUU

La multinacional energética Naturgy ha vendido nueve proyectos de renovables de su cartera de desarrollo en Estados Unidos debido a la incertidumbre regulatoria que aprecia en el país, y ha precisado que tiene a la venta los otros dos.

Así consta en el informe financiero anual de la compañía correspondiente a 2025, que asegura que la venta se formalizó el pasado 13 de febrero y, aunque no detalla el importe, comenta que «no generó un impacto significativo en el resultado del ejercicio en la fecha de su reconocimiento».

Se trata de una cartera de proyectos de desarrollo fotovoltaico y de almacenamiento mediante baterías en EEUU adquirida en 2021.

Naturgy compró en 2021 el 100 % de los intereses económicos en Hamel Renewables, una compañía de renovables especializada en energía solar y almacenamiento.

Entonces detalló que la operación implicaba un valor de empresa de 57 millones de dólares (48 millones de euros al cambio actual) y que planeaba invertir 1.480 millones de euros en cinco años en renovables en EEUU.

Esa compra le dio una cartera de proyectos de energía solar de 8 GW y de 4,6 GW de proyectos de almacenamiento de energía ubicados en nueve estados de ese país.

Como parte de la transacción, Naturgy firmó asimismo un acuerdo de desarrollo de 5 años con la compañía Candela Renewables.

Proteccionismo de EEUU

En el informe financiero, divulgado este martes, la multinacional detalla que la entrada de la nueva administración estadounidense ha supuesto «importantes novedades legislativas, orientadas a la protección de la industria manufacturera local y a una relajación de los compromisos del país en la lucha contra el cambio climático».

Por ese motivo, Naturgy explica que ha optado por «revisar los impactos de dichas medidas sobre los proyectos en construcción y en desarrollo», añade.

Naturgy tiene actualmente dos parques solares en operación en EEUU: 7V Solar Ranch, con una capacidad instalada de 302 MW, y Grimes, con una potencia de 262 MW.

Asimismo, se prevé la puesta en marcha durante el próximo ejercicio del parque Mark Center, con una potencia de 124,5 MW.

Naturgy detalla que no estima «impacto material» sobre ese último parque, más allá de «costes adicionales derivados de componentes no adquiridos a proveedores locales», por lo que no se plantea vender este activo ni tampoco los otros dos parques solares que opera en EEUU.

Naturgy no detalla en el informe qué potencia suman los proyectos que ha puesto a la venta

Sin embargo, asegura que ha dado luz verde a un programa para «la venta de los proyectos de la cartera de desarrollo».

De los once proyectos incluidos en esa cartera, ha vendido nueve, «tras alcanzarse un acuerdo definitivo con el comprador -cuya identidad no precisa- y cumplirse con todas las condiciones necesarias para la transmisión», y tiene «pendientes de venta los dos restantes».

«El entorno regulatorio continúa mostrando un elevado nivel de incertidumbre, condicionado por la introducción de nuevos aranceles y las restricciones a proveedores no locales, factores que afectan especialmente a los proyectos en fase de desarrollo», justifica Naturgy.

Naturgy no detalla en el informe qué potencia suman los proyectos que ha puesto a la venta, pero sí admite que ha registrado deterioros en algunos de esos activos.

«Como parte del proceso de gestión y desinversión, en 2025 se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la cartera que dio lugar al reconocimiento de deterioros en determinados activos debido a dificultades en la interconexión de los proyectos y en la obtención de licencias. Al mismo tiempo, se revirtieron deterioros previos gracias a la mejora en las expectativas de precios», añade Naturgy.