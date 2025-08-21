Pallete renovó en 2024 el contrato de Telefónica con Huawei para la red 5G hasta 2030

Telefónica renovó, bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete en 2024, hasta 2030 con Huawei el contrato del núcleo (core) de su red 5G destinado a clientes individuales. Huawei está en el centro de la polémica porque tanto la Comisión Europea como Estados Unidos dudan de su seguridad por sus lazas con el gobierno chino.

Este contrato, suscrito en la etapa de José María Álvarez-Pallete como presidente, permite a Huawei mantenerse como un suministrador clave de Telefónica España en el núcleo de su nueva red 5G durante los próximos cinco años, según el citado medio de comunicación, que añade que el bajo precio ofertado por la compañía china ha sido determinante para decantarse por esa marca.

Fuentes de la multinacional española de las telecomunicaciones, consultadas por EFE, han declinado hacer declaraciones a este respecto.

Por su parte, fuentes del mercado han recalcado que esta renovación se realizó en 2024, a pesar de que la compañía española está reduciendo la presencia de Huawei dentro de la empresa de telecomunicaciones.

Muestra de ello es que su contrato para la red 5G destinado a empresas y B2B (de negocio a negocio) ha sido adjudicado a la finlandesa Nokia, en aras de proseguir una reducción de la dependencia de la marca china.

A través de la renovación de este contrato, Telefónica gestiona los datos y, además, lo hace de manera encriptada. Por su parte, Huawei es la que aporta el ‘hardware’.

Telefónica había anunciado en 2019 su intención de reducir «progresivamente» la presencia de Huawei, pero en 2024 renovó a la empresa china

Telefónica había anunciado en 2019 su intención de reducir «progresivamente» la presencia de Huawei en el núcleo (core) de su red 5G, con el fin de contar con varios proveedores para esta infraestructura, y no depender de solo uno, como lo había hecho hasta ahora con la red 4G.

Aunque entonces no confirmó a EFE si llegaría a eliminar totalmente la presencia de Huawei en el núcleo de la red 5G, sí lo dio a entender en una nota de prensa que remitió entonces en la que explicaba que la multinacional sí «continuará trabajando» con Huawei en «otras áreas clave» del 5G, como las redes de acceso radio.

El contrato de Huawei con el Ministerio del Interior para el almacenaje de datos ha suscitado suspicacias en EE. UU.

Allí, dos altos cargos republicanos del Congreso de Estados Unidos solicitaron al Gobierno de Donald Trump revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia.

En los últimos días, el PP también ha criticado que el Ministerio del Interior haya adjudicado un contrato con Huawei para el almacenamiento y gestión de datos, así como también por la inclusión de la tecnológica china en el Centro de Operaciones de Seguridad 5G como miembro del consejo consultivo.

Críticas a Huawei

Tras esas críticas, Huawei defendió que todos sus productos disponibles en el mercado español cumplen estrictamente con la normativa y aseguró que el equipo de almacenamiento contratado por el Gobierno de España sigue los estándares de seguridad y «no tiene acceso a los datos del cliente».

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuenta con un 10 % del accionariado de Telefónica, a través de una operación que se culminó en mayo de 2024.

La lupa sobre Huawei se puso ya en 2019 cuando el presidente estadounidense Donald Trump, en su anterior mandato, decidió incluirla en la lista de entidades que podían suponer una amenaza para la seguridad nacional.

Por su parte, la Comisión Europea aprobó una guía de recomendaciones para proteger las infraestructuras críticas y advirtió de que las chinas ZTE y Huawei representaban riesgos sustanciales mayores que otros proveedores.

Este mismo julio, la Comisión Europea insistió en que los países de la Unión Europea deben «restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G» porque la compañía china «representa un riesgo mucho mayor» que otros proveedores.

España iba a hacer pública una lista de proveedores de alto riesgo para el 5G, pero finalmente no se ha llevado a efecto esa iniciativa.