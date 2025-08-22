Panasonic abre la gran planta de baterías construida por Turner, filial de ACS, en Kansas City

Panasonic Energy ha abierto la planta de baterías para vehículos eléctricos levantada por Turner, la filial norteamericana de ACS, y que tendrá una capacidad de 32 gigavatios/hora (GWh) anuales tras construirse en poco dos años y medio.

Cuando se adjudicó la construcción de esta fábrica, en marzo de 2023, Turner explicó que el proyecto se había firmado por 4.000 millones de dólares (unos 3.450 millones de euros) y que la realizaría a través de una ‘joint venture’ junto a la empresa Yates Construction.

Según ha explicado Turner en un comunicado, la fábrica está destinada a la producción de baterías cilíndricas de iones de litio para vehículos eléctricos (EV) de Panasonic Energy y tiene un espacio equivalente a 225 campos de fútbol americano.

Situada en De Soto, a las afueras de Kansas City (Missouri, EE. UU.) y supone «la apertura de una de las mayores fábricas de baterías para automóviles de Norteamérica».

Panasonic Energy también ha comenzado ya la producción en masa de baterías ‘celdas 2170’ en la segunda planta norteamericana.

Turner, filial de ACS, y Panasonic destacan la magnitud del proyecto

Turner y Panasonic recalcan que este es «el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado de Kansas» y esperan que la fábrica cree hasta 4.000 puestos de trabajo directos y unos 8.000 en total, incluidos los de proveedores e industrias relacionadas.

En marzo de 2023, Turner explicó que esta fábrica realizada para Panasonic Energy comprendía una planta de fabricación de baterías para vehículos eléctricos, la construcción de una planta central de servicios públicos y diversos edificios de apoyo.

El montante de la operación ascendía a 4.000 millones de dólares y se ha realizado a través de una ‘joint venture’ junto a Yates Construction.